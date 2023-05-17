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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا. .. كورال هارموني عربي لجامعة عين شمس يحيى حفلا بساقية الصاوى

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


 


يستمر كورال هارموني عربي - أحد كورالات جامعة عين شمس  فى تألقه و نجاحاته وذلك تحت رعاية الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب 
حيث تألق في حفل ختام مؤتمر الجامعة السنوى الحادى عشر" اقتصاد المعرفة لحياة أفضل" 
كما يستعد لإقامة حفل "بساقية الصاوى" الخميس المقبل

ومن جانبه أشار  الدكتور عبد الفتاح سعود  أن الجامعة وقطاع التعليم والطلاب اتخذ على عاتقه دعم مواهب أبناء الجامعة في كافة المجالات وبخاصة الفنية ، حيث كان وراء صعود عدداً من الكورالات الغنائية والمنتخبات الفنية من طلاب الجامعة المتميزين ذوى المواهب المتنوعة والتى تقدم مختلف ألوان الغناء العربي والغربى و هم " كورال روح الشرق و كورال هارموني عربي وكورال أون و  كورال كلية التربية النوعية و كورال غربي و "كورال عين شمس تغنى بإختلاف " .

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كما أضاف  الدكتور عبد الفتاح سعود  إن التنوع الذي تشهده كورالات الجامعة الست  إن دل على شئ فإنما يدل على عظمة جامعة عين شمس الحاصلة على تقيم خمس نجوم في التصنيف العالميQs 
مؤكد أن الجامعة  تزخر بمواهب متنوعة  فى مختلف المجالات الفنية و الرياضة والعلمية تهديها للوطن الغالي مشر إلى أن جامعة عين شمس هى الرابح الأكبر من اكتشاف وصقل مواهب أبنائها.
وحول الفكرة المميزة  التى يتبناها كورال هارموني عربي هى تقديم الغناء الجماعى الذى يرجع تاريخيه التراثى  للفنان سيد درويش ومع الزمن بدأت فى الانحسار 
ومن هنا جاءت فكرة هارموني عربى فى إلقاء الضوء لفكر الغناء الجماعى فى هارموني اى تناغم بين أصوات مختلفة مع الموسيقى تحمل بعد وعمق أكبر للغناء واللحن  
و محاولة عرض التراث الغنائي العربي بصورة متناسب مع الذوق الحديث وتتنوع بين الموشحات الدينية والغناء العربي الاصيل  لعمالقة  الغناء العربى  امثال الفنان عبد الوهاب وام كلثوم و ذكريا احمد

كورال هارموني جامعة عين شمس ساقية الصاوي مؤتمر الجامعة السنوى مؤتمر الجامعة السنوى الحادى عشر اقتصاد المعرفة لحياة أفضل

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