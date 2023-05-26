عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع.. صور

وزير الصحة يفتتح
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي لجامعة عين شمس

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس المؤتمر العلمي السنوي حول مرض الصرع في نسخته الثانية والذي نظمه قسم الأعصاب بكليتي الطب بجامعتي عين شمس والقاهرة.

تضمنت فعاليات المؤتمر مشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور بكلمة مسجلة بالصوت والصورة .

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس والدكتور مها السيد رئيس قسم الأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس والدكتور سالي الخولي رئيس قسم الأعصاب بجامعة القاهرة.

ورأس المؤتمر كلاً من الدكتور محمود حميدة أستاذ علم الأعصاب بجامعة عين شمس والدكتور نرمين عادل أستاذ علم الأعصاب بجامعة القاهرة.

وفي كلمته أكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن المستشفيات الجامعية يقع على عاتقها مهمة إدخال التخصصات الطبية الحديدة لما تمتلكه من كوادر بحثية وطبية متخصصة ، مؤكداً أن مدينة عين شمس الطبية ستكون بمثابة نقلة نوعية ومتطورة في التخصصات العلاجية الجديدة التي تخدم المرضى و تسهم في مواكبة خطط الدولة الاستراتيجية للارتقاء بالمنظومة الصحية لكافة الشرائح الاجتماعية.

وأضاف أن مستشفيات جامعة عين شمس قدمت نموذجاً ناجحاً يحتذى على مدار السنوات الماضية في القضاء على قوائم الانتظار و توفير رعاية صحية على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة بمعايير عالمية و بالمجان وهو ما يتوافق ورؤية مصر 2030.  

تناول المؤتمر الجديد في علاج مرض الصرع، وتم استعراض بعض الحالات وكيف نجح التشخيص والعلاج في زيادة معدلات ونسب التحسن، كما تناول المؤتمر مرضى MSA .

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من أساتذة الأعصاب وصغار الأطباء من داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (1)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (1)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (2)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (2)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (3)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (3)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (4)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (4)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (5)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (5)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (6)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (6)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (7)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (7)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (8)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (8)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (9)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (9)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (10)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (10)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (11)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (11)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (12)
وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي السنوي الثاني للصرع والذي تنظمه جامعتي عين شمس والقاهرة (12)
جامعة عين شمس جامعة عين شمس المؤتمر العلمي السنوي مرض الصرع قسم الأعصاب بكليتي الطب بجامعتي عين شمس والقاهرة وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالي وزير التعليم العالى والبحث العلمى جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

خطأ كبير.. ساموزين ينتقد مروان خوري ويتهمه بسرقة لحن أغنيته.. فيديو

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر وأيام الإجازة

الدور على الحديد.. تراجع تاريخي في أسعار الذهب.. ماذا يحدث الفترة القادمة؟

ترشيحاتنا

اعتداء وتخريب بمنزل السفير الأردني بالخرطوم | وبيان عاجل من الخارجية بعمّان

للمرة الثالثة.. الأطباء تفشل في عقد عموميتها وسط عزوف عن المشاركة

أشرف صبحي: البنية التحتية المصرية تؤهلنا عن جدارة لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى

حارس الوداد يزين قائمة المغرب لمواجهتي جنوب إفريقيا والرأس الأخضر

نجم الزمالك يوقع لنادي بيراميدز

توقف المطارات والقطارات بعد زلزال عنيف في اليابان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كب كيك في البيت.. أرخص من الجاهز

لن تصدق.. سعر صادم لصندل نادين نسيب نجيم في باريس

تتخطى الربع مليون.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في باريس تثير الجدل

نشرة المرأة والصحة.. أبراج تشعر بالغيرة من إنجازات الشركاء وسعر قميص أحمد سعد الشفاف

فيديو

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ