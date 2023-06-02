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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ربنا هيحاسبك.. رسالة مثيرة لـ طلاب هندسة بعد كارثة سقوط اللوحة الإعلانية

سقوط لوحة إعلانات
سقوط لوحة إعلانات على كوبرى أكتوبر

شهدت القاهرة ، أمس ، عاصفة ترابية شديدة تسببت في سقوط لوحة إعلانية ضخمة على كوبري أكتوبر.

أستاذ جامعى يوجه رسالة لطلاب هندسة

 

وجه الدكتور أحمد سامح الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة المنصورة ، رسالة مهمة للطلاب بكلية الهندسة بعد سقوط اللوحة الإعلانية. 

وقال الدكتور أحمد سامح عبر صفحته على الفيسبوك " طلابنا الأعزاء اللي بيزعلوا لما نشد عليهم في امتحان او كويز في مادة زي التصميم الميكانيكي اللوحه اللي قدامك دي مجموعة أسياخ او قطع معدنيه لها أطوال وأقطار محدده بنختارها بناء على أحمال ولها معاملات أمان. 
 

وأضاف الدكتور أحمد سامح " الطول بنصممه بناء على الـ buckling  وأحمال الـ bending  وأوزان اللوحة، ولازم نختار مواد مناسبة ونعمل حسابات لل Wear وال Corrosion 
وال Rust ، ولو في مكان مفتوح بنعمل Finite element analysis ونحسب القوى الناتجة عن الرياح وغيرها".
 

الدكتور أحمد سامح 

وأشار إلى أن“المسامير اللي مثبتاها في الأرض بتتصمم وبنختارها بناء على حسابات ومعادلات لاحمال الضغط والانحناء ، حتى اللحامات بنعمل حسابها في التصميم ، حتى الفرشه الخرسانه اللي تحتها بنحدد أبعادها بناءا على الاجهادات اللي قلتها فوق دي كلها ”


وأضاف قائلا “ الكارثه اللي قدامكم دي ممكن تضيع أرواح فيها لو تساهلنا في تصميم هندسي  ..من فضلك فرّق بين المعرفه الصحيحه وانك تتعلم ، وبين امتحان هتعديه وخلاص.. من فضلك ابني نفسك كمهندس وساعد نفسك أولا علشان ربنا هيحاسبك  ..اللهم علمنا ماينفعنا وانفعنا بما علمتنا  …اللهم آمين”. 

كوبري اكتوبر الدكتور أحمد سامح سقوط لافتة إعلانية عاصفة ترابية شديدة طلاب بكلية الهندسة

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