أوراق تقديم رياض الأطفال 2024 والصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية

أوراق تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية .. يتساءل عنها جميع أولياء الأمور الذين يستعدون لإلحاق أبنائهم في المدارس بالعام الدراسي القادم 2023 / 2024.

أوراق تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية ، بدأت الإدارات التعليمية تعلنها لجميع أولياء الأمور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك لمساعدتهم في إتمام إجراءات تقديم رياض الأطفال 2024 والصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية.

أوراق تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية

وأكدت الإدارات التعليمية ، أن أوراق تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية تتمثل في :

شهادة ميلاد كمبيوتر + 5 صور منها

6 صور شخصية للتلميذ

صورة بطاقة الأب والأم

طوابع التأمين الصحي

طابع المهن التعليمية فئة 1 جنيه + طابع تعليمي (مشروعات) فئة 10 جنيه

ايصال كهرباء أو ماء او غاز او عقد ايجار يفيد بوجود التلميذ بالحيز الجغرافي للمدرسة

ملف تقديم

وأوضحت الإدارات التعليمية ، أن المدارس سوف تبدأ في عملية استلام ملفات تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية للطلاب المقبولين ، من الاسبوع الأول في يوليو 2023

رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ ساعات بتفعيل رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية على موقعها الرسمي على الانترت .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الآن بدء التسجيل على رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية من خلال الضغط على :

https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login

خطوات تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي في المدارس الحكومية

ادخل على رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي

ادخل الرقم القومي لولي الأمر

ادخل كلمة المرور

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الان لأولياء الامور الموجودين في مختلف محافظات الجمهورية تسجيل البيانات المطلوبة على رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي بالمدارس الحكومية لمدة شهر كامل اي حتى نهاية يونيو 2023 .