رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي بالمدارس الحكومية |سجل الآن

ظهر الآن على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي ، لتدبأ رسميا فعاليات التقديم الالكتروني تنفيذا لقرارات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يمكن الان الوصول إليه من خلال الضغط على https://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login

رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي .. خطوات التقديم

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رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي .. شروط القبول

لضمان القبول على رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي بالمدارس الحكومية ، يشترط ألا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (أربع سنوات)، وللصف الأول الابتدائى لا يقل عن (ست سنوات) ولا يزيد عن (تسع سنوات).

ويتم تنسيق الطلاب المتقدمين على رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي بالمدارس الحكومية عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم

ويمكن لأولياء الامور متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي بالمدارس الحكومية على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

وبعد إعلان النتيجة على رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي بالمدارس الحكومية ، يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

جدير بالذكر أنه كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، أنه من المقرر أن يظل رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الاول الابتدائي بالمدارس الحكومية متاحا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لمدة شهر كامل اي حتى نهاية يونيو 2023 .