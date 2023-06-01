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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء تقديم رياض الاطفال 2024 والصف الأول الابتدائي بالمدارس الحكومية عبر هذا الرابط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023  رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والأول الابتدائي بالمدارس الحكومية  ، الذي يتيح التقديم الإلكتروني لرياض الاطفال والصف الاول الابتدائي في المدارس الرسمية والرسمية لغات “المدارس التجريبية”

ومن المقرر أن يكون رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والأول الابتدائي بالمدارس الحكومية  متاحا لـ التقديم الإلكتروني لرياض الاطفال والصف الاول الابتدائي في المدارس الرسمية والرسمية لغات “المدارس التجريبية” على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمدة شهر كامل اي حتى نهاية يونيو 2023 .

رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والأول الابتدائي بالمدارس الحكومية  الخاص بـ التقديم الإلكتروني لرياض الاطفال والصف الاول الابتدائي في المدارس الرسمية والرسمية لغات “المدارس التجريبية” على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يمكن الوصول له من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/ 

تقديم رياض الاطفال 2024 والأول الابتدائي بالمدارس الحكومية .. ما هو سن القبول ؟ 

وعند الدخول على  رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والأول الابتدائي بالمدارس الحكومية  لـ التقديم الإلكتروني لرياض الاطفال والصف الاول الابتدائي في المدارس الرسمية والرسمية لغات “المدارس التجريبية” https://emis.gov.eg/ ، يشترط ألا يقل عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (أربع سنوات)، وللصف الأول الابتدائى لا يقل عن (ست سنوات) ولا يزيد عن (تسع سنوات).

 وأنه يتم تنسيق الطلاب المتقدمين على رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والأول الابتدائي بالمدارس الحكومية  https://emis.gov.eg/ عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، ووفقًا للقرار الوزارى رقم (154) بتاريخ 1989/7/6، بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم

ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال ن رابط تقديم رياض الاطفال 2024 والأول الابتدائي بالمدارس الحكومية  الخاص بـ التقديم الإلكتروني لرياض الاطفال والصف الاول الابتدائي في المدارس الرسمية والرسمية لغات “المدارس التجريبية” https://emis.gov.eg/ .

وعقب إعلان نتيجة تقديم رياض الاطفال 2024 والأول الابتدائي بالمدارس الحكومية ، يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

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