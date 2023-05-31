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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر موعد وطريقة التقدم لمرحلة رياض الأطفال بمدارس أسيوط

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بأسيوط

أعلنت إدارة رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم بأسيوط عن بدء تلقي طلبات التقدم الالكتروني لمرحلة رياض الأطفال بدأ من غدا الخميس 1 يونيو حتى 30 من نفس الشهر.

وطالبت إدارة رياض الأطفال أولياء الأمور مراعاة انه بعد الانتهاء من التقديم الإلكتروني ضرورة طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها لتقديمها مع الملف الورقى ،و ضرورة تسجيل الرغبة الأولى الروضة التي ترغب في إلتحاق الطفل بها أثناء تسجيل الرغبات ، و ضرورة تسجيل رقم تليفون واضح ويعمل ويكون تابع لولي الأمر لسهولة التواصل.

وأشارت الى انه يتم التقديم إلكترونيا عن طريق ولي الأمر باستخدام الرقم القومي للطفل ( شهادة الميلاد)وبطاقه ولي الأمر  و يسجل ولي الأمر ثلاث روضات حكوميه شرط أساسي الالتزام بالمربع السكني والا يقل سن الطفل عن ٥ سنوات في ١ / ١٠ / ٢٠٢٣ وحتى ٦ سنوات إلا يوم.

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ونوهت إلى انه بعد ٣٠ / ٦ سوف يغلق موقع التقديم ويتم التنسيق لتحديد المقبولين بالروضة ويتم الإعلان عنهم وتحديد موعد المقابلة الشخصية واستكمال باقى أوراق ملف التقديم في شهر ٧ القادم 
واليكم طريقة التسجيل :
يجب إنشاء حساب للأب أو ولي الأمر والحصول على كلمة المرور من أجل استكمال البيانات

http://parentreg.emis.gov.eg/newUser.aspx
ادخل على الرابط التالي للتقديم لرياض الأطفال 
https://kg.emis.gov.eg
بعد الانتهاء من التقديم الالكتروني ضرورة طباعة استمارة التقديم والاحتفاظ بها لتسليمها للروضة مع ملف التقديم .

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