عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة شهر.. فتح باب التسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال في الجيزة

مرحلة رياض الاطفال
مرحلة رياض الاطفال

قامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الخميس، بفتح باب التسجيل إلكترونيا للراغبين فى التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1، لمدة شهر.

للتقديم اضغط هنا

وأكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تسهيلاً على أولياء أمور الأطفال الراغبين فى التقديم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/2024، أنه تم بدء التسجيل إلكترونيا للراغبين فى التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1 بدءا من يوم الخميس 1 يونيو وحتى الجمعة  30 يونيو 2023.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه يتم التسجيل إلكترونيا على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي:

للتقديم اضغط هنا

وأشار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وبالرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقما من واقع شهادة الميلاد.

للتقديم اضغط هنا

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، “ويرجى التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلى شهادة ميلاد الطفل بكل دقة، حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي فى أول اكتوبر 2023 إلكترونيا بواسطة الموقع”.

للتقديم اضغط هنا

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال بالجيزة هي؛ أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر، مع بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وملف كامل الدمغات، و10 صور شخصية حديثة للطفل، وإثبات محل السكن.

مديرية التربية والتعليم بالجيزة مرحلة رياض الاطفال التقديم لمرحلة رياض الأطفال المدارس الرسمية المتميزة للغات محافظة الجيزة وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

قرارات جمهورية للتعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.. تعرف عليها

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

ساعات وتبدأ العاصفة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. تفاصيل

دوري أبطال أفريقيا.. غياب 6 نجوم عن مواجهة الوداد المغربي والأهلي

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

موضوعات متعلقة

فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة .. الأحد

الناجح يرفع إيده..الأولى مكرر على الشهادة الإعدادية بالجيزة: مثلي الأعلى مجدي يعقوب|شاهد

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,17%

مصر الخضراء.. الاحتفال بـ غرس أول شجرة مثمرة بمركز شباب منيل شيحة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة

غدا.. بدء التقديم إلكترونيا بمرحلة رياض الأطفال في محافظة الجيزة

محافظ الجيزة: مواقف وساحات لمنع الانتظار العشوائي أسفل محور كمال عامر

ترشيحاتنا

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

جنايات أسيوط تقضي بإعدام عامل تعدى على بنت شقيقه

موعد صيام الايام البيض من شهر ذي القعدة

إعطاء الذكاء الاصطناعي حواس بشرية.. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك

غلق كلي لشارع الأهرام لتنفيذ مشروع مترو الأنفاق.. تعرف على الطرق البديلة

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024.. الرابط والشروط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. تعرض فتاة لمشكلة كبيرة في وجهها بسبب حيلة منتشرة على الإنترنت

تحذير| ساعات وتبدأ العاصفة.. التزم بهذه التعليمات للأهمية

في اليوم العالمي للوالدين.. ما أهمية الأسرة بالمجتمع؟

شاهد.. لحظات نجاة سائق من صاروخ ينفجر وسط الطريق في كييف

فيديو

«مابيعرفش يبوس وبيقضي واجب».. هاجر تطلب الخلع من زوجها لسبب غريب |فيديوجراف

إيمي طلعت زكريا تعترض على صناع فيلم أولاد حريم كريم.. ما علاقة عمرو عبدالجليل؟ |فيديوجراف

اختفاء محصول المانجو هذا العام | ما القصة ؟

زلازل خطيرة تضرب عدة دول | ماذا يحدث .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ