لمدة شهر.. فتح باب التسجيل الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال في الجيزة

قامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الخميس، بفتح باب التسجيل إلكترونيا للراغبين فى التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1، لمدة شهر.

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وأكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تسهيلاً على أولياء أمور الأطفال الراغبين فى التقديم لرياض الأطفال للمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات بمحافظة الجيزة للعام الدراسي 2023/2024، أنه تم بدء التسجيل إلكترونيا للراغبين فى التقديم لمرحلة رياض الأطفال kg 1 بدءا من يوم الخميس 1 يونيو وحتى الجمعة 30 يونيو 2023.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه يتم التسجيل إلكترونيا على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الرابط التالي:

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وأشار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وبالرقم القومي للطفل أو الطفلة المكون من 14 رقما من واقع شهادة الميلاد.

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وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، “ويرجى التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل الموجود أعلى شهادة ميلاد الطفل بكل دقة، حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي فى أول اكتوبر 2023 إلكترونيا بواسطة الموقع”.

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وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال بالجيزة هي؛ أصل شهادة ميلاد الطفل كمبيوتر، مع بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وملف كامل الدمغات، و10 صور شخصية حديثة للطفل، وإثبات محل السكن.