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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية توقع اتفاقيات مع 67 جامعة روسية وإماراتية لتبادل الخبرات

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

شهد الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية ختام فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية والذى نظمته جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

المؤتمر جاء تحت رعاية الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية تحت إشراف الدكتور عمرو سلامه أمين عام الاتحاد، حيث شهد المؤتمر مشاركة واسعة وزراء التربية والتعليم من الدول العربية، ورؤساء أكثر من ٦٠ جامعة من أكبر الجامعات الروسية، ورؤساء ٧ جامعات من دولة الإمارات، ورؤساء جامعات المنوفية وحلوان وبني سويف والسويس وبنها والفيوم وجنوب الوادي والمنصورة وبعض رؤساء الجامعات الاهلية والخاصة من مصر.

أشار رئيس الجامعة إلى أن ختام المؤتمر شهد جلسات مناقشة المحور الخاص بمواكبة التحول الرقمى فى نظم التعليم العالى فى ظل التطورات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المفتوحة وتحدث فيها عدد من الشخصيات العلمية البارزة من جامعات روسية والجامعات العربية، كما شهد اليوم الختامى مراسم توقيع الاتفاقيات والتفاهمات المشتركة بين مختلف الجامعات لتعزيز تبادل الخبرات تحقيقا للاستراتيجية التى يستهدفها المؤتمر.

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وأضاف القاصد أن المؤتمر اختتم فعالياته بعرض التوصيات التى وصل إليها المشاركين عقب انعقاد الجلسات العلمية المختلفة للمؤتمر والتى ناقشت عدة محاور هامة وتم وضع استراتيجيات لتبادل التجارب والخبرات بين الجامعات العربية والروسية في مجالات التدريب والأنشطة الثقافية والبرامج الرياضية، وما أسفرت عنه مناقشات الاعتمادات والتصنيفات الأكاديمية العربية والروسية والدولية، وسبل تطبيق التحول الرقمى فى أنظمة التعليم العالى وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المفتوحة، وكيفية توطيد التفاهم والتواصل بين الجامعات العربية والروسية.

هذا واختتمت الفعاليات بتبادل الدروع والهدايا بين الجامعات المشاركة فى المؤتمر.

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