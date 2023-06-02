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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنوفية: الكشف على 1162 مواطنا بالقافلة الطبية العلاجية بقرية السلام بمركز السادات

قافلة طبية في المنوفية
قافلة طبية في المنوفية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية السلام بمركز السادات، والتي استمرت على مدار يومين.

 

حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

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من جهتها صرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على عدد (١١) عيادة متخصصة (٢) عيادة باطنة (٢) عيادة أطفال ، عيادة جراحة، جلدية ، نساء وتوليد ، تنظيم أسرة ، وأسنان ، وأنف وأذن وحنجرة ، رمد هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث ، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

 أضافت منسق القوافل ، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني علي عدد (1162) مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد (299) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد (92) حالة ، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد (20 ) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم ، وتحويل عدد (12 ) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية ، كما تم عمل عدد (10) ندوات توعوية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح.

الاطقم الطبية التطهير والتعقيم الشئون الصحية الكشف الطبي المجاني ندوات توعوية مديرية الشئون الصحية بالمنوفية

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