غرامة مالية.. آداب القاهرة تحذر طلاب الساعات المعتمدة من تأخير المصروفات

وجهت الدكتورة نجلاء سالم عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، تحذيرا لطلاب برامج الليسانس الساعات المعتمدة .

وقالت الدكتورة نجلاء سالم، على جميع طلاب الليسانس الساعات المعتمدة سرعة دفع المصروفات الدراسية ومن يخالف ذلك سيدفع غرامه قدرها 10٪؜ من يوم 31 أغسطس وتتضاعف إلى 20٪؜ لو تم التأخير عن الموعد المحدد للدفع حسب المدة الزمنية .

جامعة القاهرة

نجحت جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في الحصول على تمويل من البنك الأهلي المصري بقيمة 20 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير أداء مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية، وذلك فيإطار مواصلة الجامعة جهودها لرفع كفاءة المستشفى والذي يأتي ضمن مشروعها الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدثالوسائل والنظم الدولية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر إلى مجلس إدارة البنك الأهلي المصري برئاسة السيد هشام عكاشة، على دعمه الكبير لمستشفى قصرالعيني الفرنساوي، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يعكس التعاون بين جامعة القاهرة والبنك الأهلي في تأدية المسؤولية المجتمعية لكل منهما،والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة في رفع مستوى الخدمات الطبية المُقدمة بالمستشفى.