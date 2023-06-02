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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة عين شمس: نسبة الحضور بالامتحانات تتجاوز 98%

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، تطبيق كافة الإجراءات اللازمة المنظمة لضمان حسن سير عملية الامتحانات وتوفير كافة السبل لتحقيق الهدوء والراحة النفسية للطلاب، حفاظا علي أداء الامتحانات.

 

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس، لـ صدي البلد، أن نسبة الحضور بالامتحانات مرتفعة للغاية تتجاوز 98%، لافتا إلى أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الإمتحانات بمختلف الكليات.

 

وأوضح عبد الفتاح، أن أعمال التصحيح تتم بكفاءة وفاعلية بالتوازى مع العملية الامتحانية لسرعة إعلان النتائج.

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وكان قد هنأ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، على فوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية للعام 2023 من المجلس الأعلى للثقافة، بعد ترشيحه لها من مجلس الجامعة.


 

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود حصل على درجة الماجستير في علوم البيئة من جامعة عين شمس عام 2008م، كما حصل على درجة الدكتوراه في مكافحة الفساد عام 2010م من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وتمت التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.

كما حصل على جائزة الدولة للتفوق من المجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية، للعام 2016م.كذلك تولى منصب النائب العام لجمهورية مصر العربية عام 2006، وشغل منصب سفير لمصر بدولة الفاتيكان عام 2012.

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