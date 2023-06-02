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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد زراعة عين شمس: شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي في مصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الدولة المصرية شهدت تطورا كبيرا في البنية الأساسية، موضحًا أن أي مشروع في حاجة إلى بنية أساسية، فالمستثمر يسأل عن الطرق ومصادر الطاقة والمياه، وبالتالي تمثل مشروعات البنية الأساسية أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات.

 

وأضاف عميد زراعة عين شمس، أنه جرى استصلاح 300 ألف فدان في سيناء، كما أن شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي في مصر، ومن المتوقع استصلاح 16 ألف كم في هذا المشروع، وهناك مشروع توشكى الذي يعتبر من المشروعات العملاقة».

 

وتابع عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس، أنّ هناك عجزًا في المحاصيل الاستراتيجية، حيث يظهر بشكل أكبر عندما تحدث مشكلات دولية وإقليمية، على غرار ما حدث في القمح بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي، كان الاتجاه الأساسي في زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل والتوسع في زراعات المحاصيل.

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وأشار عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس، أنّ الدولة المصرية تنظر نظرة شاملة وعامة لهذا القطاع، مفسرا ذلك بأن مصر دولة زراعية، وأن الحضارة المصرية لم تكن لتحدث لولا الزراعة، لأن الزراعة تعني الاستقرار، ولكن هناك مشكلات تتعلق بمحدودية الأرض ومحدودية المياه، حيث توجد أراضٍ زراعية كثيرة يصعب زراعتها بسبب كميات المياه، حيث إن هناك عجز في الاحتياجات المائية المصرية يصل إلى حوالي 40 مليار متر مكعب سنويا، لذلك، عملت الدولة على التوسع الرأسي والتوسع الأفقي.

 

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