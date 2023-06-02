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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار عين شمس: بدء أعمال التصحيح الإلكتروني لأوراق إجابات الامتحانات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، بدء التصحيح الإلكتروني لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مشيرة إلى أن الامتحانات بدأت يوم السبت 27 مايو وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، وذلك في إطار حرص الكلية على صحة وسلامة الجميع.

تفعيل منظومة التصحيح الإلكتروني لجميع امتحانات نهاية العام 2023

 

وقال الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار بـ جامعة عين شمس ، إنه تم تصحيح في اليوم الأول من الامتحانات 368 ورقة امتحانية لـ11 امتحانا، بواقع 6 امتحانات للمستوى الأول، و5 امتحانات للمستوى الثاني.


وأكد أنه تم أيضًا استخراج التقارير والبيانات الخاصة بنتائج الطلاب ومقارنة تقديراتهم، والتقارير الخاصة بتحليل الاختبار وأسئلته، متابعة: امتحانات طلاب كلية الآثار سوف تمتد حتى يوم 14 يونيو المقبل 2023.

يأتي ذلك جاء تحت رعاية الدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة غادة فايد، مدير وحدة القياس والتقويم، وأعضاء كنترول القياس والتقويم والتصحيح الإلكتروني، وتزامنًا مع بداية الامتحانات، ووفقًا لما تم اتخاذه من قررات في مجلس الكلية بشأن تفعيل منظومة التصحيح الإلكتروني لجميع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022 /2023، والمستخرج أسئلتها من بنوك الأسئلة.

جامعة عين شمس كلية الاثار بـ جامعة عين شمس الفصل الدراسي الثاني

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