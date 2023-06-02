أخبار التعليم.. ابن كفر الشيخ يبتكر وقودا للبوتجاز من المياه والبنزين و20 قرارا نهائيا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم العالي: تأهيل بعض كليات الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الاعتماد الدولي

أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سعي الوزارة الدائم إلى الارتقاء بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، من خلال نشر مفاهيم ضمان الجودة ورفع كفاءة الأداء بهذه المؤسسات وتنمية الموارد البشرية بها ومن ثم تأهيلها للحصول على الاعتماد من الجهات المختصة مما يؤدي إلى تحقيق جودة أكاديمية ومؤسسية إلى جانب كسب ثقة المجتمع في قدرة الخريجين على المستوى القومي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تطوير المعامل البحثية بهذه المؤسسات وتأهيلها للاعتماد الدولي من أجل رفع كفاءة الخدمة المجتمعية التي تقدمها ورفع مستوى الأبحاث العلمية التي يتم إجراءها.

قبل انطلاقها بأيام .. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه ، وذلك بمناسبة أنه لا يتبقى سوى ايام قليلة على انطلاقها في جميع محافظات الجمهورية .

قبل انطلاقها بأيام.. 20 قرارا نهائيا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عددا من القرارات الهامة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023.

المخترع الصغير.. مروان ابن كفر الشيخ ابتكر وقودا للبوتجاز من المياه والبنزين

تحظى محافظة كفر الشيخ، بالعديد من المواهب المتميزة، لاسيما في مجال الابتكارات والاختراعات العلمية، ومن بين هؤلاء الطلاب مروان السيد نصر، بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة شعبانة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والذي كرمه محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، ووكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد الله.

20 مليون جنيه لتجديد قصر العيني الفرنساوي ضمن مشروع جامعة القاهرة للتطوير

نجحت جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في الحصول على تمويل من البنك الأهلي المصري بقيمة 20 مليون جنيه لصالح أعمال تطوير أداء مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" وإمداده بأحدث الأجهزة الطبية، وذلك في إطار مواصلة الجامعة جهودها لرفع كفاءة المستشفى والذي يأتي ضمن مشروعها الضخم لتطوير المستشفيات الجامعية وفق أحدث الوسائل والنظم الدولية.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة عين شمس.. تفاصيل

كشفت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس ، التدابير التى اتخذتها الكلية تزامنا مع امتحانات نهاية العام، موضحة أنه يؤدى امتحانات نهاية العام أكثر من 22 ألف طالب وطالبة على 5 فترات من الساعة 9 صباحا وحتى الرابعة عصرا.



حصاد أنشطة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع.. إنفوجراف

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 27 مايو وحتى 2 يونيو وكان على النحو الآتي:

عميد زراعة عين شمس: شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي في مصر

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، إن الدولة المصرية شهدت تطورا كبيرا في البنية الأساسية، موضحًا أن أي مشروع في حاجة إلى بنية أساسية، فالمستثمر يسأل عن الطرق ومصادر الطاقة والمياه، وبالتالي تمثل مشروعات البنية الأساسية أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات.