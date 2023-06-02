قبل انطلاقها بأيام .. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه ، وذلك بمناسبة أنه لا يتبقى سوى ايام قليلة على انطلاقها في جميع محافظات الجمهورية .
ويؤكد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 من يوم 12 يونيو 2023 ، وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم إجراء أي تعديل في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي سبق ان اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .
وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم ، وعلمي رياضة ، وأدبي ، ومكفوفين ، ومتفوقين .
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى علوم
- الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
- الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
- الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
- الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء
اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
- الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
- الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
- الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا
- الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة
- الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
- الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
- الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
- الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء
اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
- الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
- الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
- الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
- الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل
- الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
- الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي
- الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
- الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
- الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
- الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
- الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا
اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
- الاحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
- الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
- الأحد 9 يوليو 2023 : علم النفس
- الخميس 13 يوليو 2023 : الفلسفة
الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين
الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية
الثلاثاء 13 يونيو 2023 : التربية الوطنية
السبت 17 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الاولى
الاحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الثانية
الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الاولى
الاربعاء 21 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الثانية
السبت 24 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الاولى
الاحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الثانية
اجازة عيد الاضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
الاحد 2 يوليو 2023 : الفلسفة والمنطق
الثلاثاء 4 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
الخميس 6 يوليو 2023 : علم النفس والاجتماع
الاحد 9 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الاولى
الثلاثاء 11 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الثانية
الاربعاء 12 يوليو 2023 : الاقتصاد
الخميس 13 يوليو 2023 : الاحصاء
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا
الاثنين 12 يونيو : التربية الدينية والتربية الوطنية
الاحد 18 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية )
الثلاثاء 20 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الانجليزية)
الاحد 25 يونيو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)
اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023
الأحد 2 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)
الثلاثاء 4 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)
الخميس 6 يوليو : مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية)
الاحد 9 يوليو : اختبار الاستعدادا للقبول بالجامعات (اللغة الاجنبية الثانية ) + مقاييس المفاهيم الغة الاجنبية الثانية
الثلاثاء 1 يوليو 2023 : مقاييس المفاهيم (الأحياء) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات)
الخميس 13 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الاحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)
السبت 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)