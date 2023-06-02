قبل انطلاقها بأيام .. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه ، وذلك بمناسبة أنه لا يتبقى سوى ايام قليلة على انطلاقها في جميع محافظات الجمهورية .

ويؤكد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 من يوم 12 يونيو 2023 ، وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم إجراء أي تعديل في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي سبق ان اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم ، وعلمي رياضة ، وأدبي ، ومكفوفين ، ومتفوقين .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى علوم

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : التاريخ

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : علم النفس

الخميس 13 يوليو 2023 : الفلسفة

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : التربية الوطنية

السبت 17 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الاولى

الاحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الثانية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الاولى

الاربعاء 21 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الثانية

السبت 24 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الاولى

الاحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الثانية

اجازة عيد الاضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفلسفة والمنطق

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 6 يوليو 2023 : علم النفس والاجتماع

الاحد 9 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الثانية

الاربعاء 12 يوليو 2023 : الاقتصاد

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

الاثنين 12 يونيو : التربية الدينية والتربية الوطنية

الاحد 18 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية )

الثلاثاء 20 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الانجليزية)

الاحد 25 يونيو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)

الثلاثاء 4 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الخميس 6 يوليو : مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية)

الاحد 9 يوليو : اختبار الاستعدادا للقبول بالجامعات (اللغة الاجنبية الثانية ) + مقاييس المفاهيم الغة الاجنبية الثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2023 : مقاييس المفاهيم (الأحياء) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات)

الخميس 13 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الاحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

السبت 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)