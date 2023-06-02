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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انطلاقها بأيام .. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .. تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأنه ، وذلك بمناسبة أنه لا يتبقى سوى ايام قليلة على انطلاقها في جميع محافظات الجمهورية .

ويؤكد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 من يوم 12 يونيو 2023 ، وفقا للضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لم يتم إجراء أي تعديل في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي سبق ان اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم ، وعلمي رياضة ، وأدبي ، ومكفوفين ، ومتفوقين .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى علوم

  • الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
  • الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
  • الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
  • الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا
  • الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمى رياضة

 

  • الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
  • الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
  • الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
  • الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء
  • الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل
  • الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الجبر

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

 

  • الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية
  • الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء
  • الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
  • الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية
  • الأحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

  • الاحد 2 يوليو 2023 : التاريخ
  • الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى
  • الأحد 9 يوليو 2023 :  علم النفس
  • الخميس 13 يوليو 2023 :  الفلسفة

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين

 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : التربية الوطنية

السبت 17 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الاولى

الاحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الثانية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الاولى

الاربعاء 21 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الثانية

السبت 24 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الاولى

الاحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الثانية

اجازة عيد الاضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفلسفة والمنطق

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 6 يوليو 2023 : علم النفس والاجتماع

الاحد 9 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الثانية

الاربعاء 12 يوليو 2023 : الاقتصاد

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

 

الاثنين 12 يونيو : التربية الدينية والتربية الوطنية

الاحد 18 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية )

الثلاثاء 20 يونيو  : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الانجليزية)

الاحد 25 يونيو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو  : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)

الثلاثاء 4 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الخميس 6 يوليو : مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية)

الاحد 9 يوليو  : اختبار الاستعدادا للقبول بالجامعات (اللغة الاجنبية الثانية ) + مقاييس المفاهيم الغة الاجنبية الثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2023 : مقاييس المفاهيم (الأحياء) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات)

الخميس 13 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الاحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

السبت 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة امتحانات

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