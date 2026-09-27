مي عبدالحميد: 15 ألف وحدة بنظام الإيجار.. وحق التملك بعد عام بضوابط محددة

قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق طرح نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، مشيرة إلى أن الإعلان شهد إقبالًا كبيرًا، خاصة مع زيادة فرص العمل في المدن الجديدة وتنوع الأنشطة الاقتصادية بها.

وأوضحت مي عبدالحميد، خلال لقاء لها عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإعلان بدأ منذ أيام وتم تخصيص المرحلة الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث جرى شراء أكثر من 3 آلاف كراسة بما يمثل 20% من الطرح، في حين خصص الصندوق 5% فقط من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، ما يعكس حجم الإقبال من هذه الفئة.

وأضافت مي عبدالحميد، أن باب التقديم سيظل مفتوحًا حتى 28 أكتوبر للراغبين في التقدم، موضحة أن المرحلة الأولى تركز على حديثي الزواج، بهدف إتاحة شقة جاهزة لهم دون الحاجة إلى دفع مقدم كبير، مع توفير دعم من الدولة.

وأكدت أن الإيجارات المحددة في كراسة الشروط تستند إلى القيمة السوقية للإيجار في كل منطقة، مع وضع حد أقصى لدخل المتقدمين يبلغ 16 ألف جنيه للزوج والزوجة، مشيرة إلى أن المستفيد في المدن الجديدة يدفع حدًا أدنى قدره 8 آلاف جنيه، بينما يبلغ الحد الأدنى في المحافظات 6 آلاف جنيه، على أن يدفع المتقدم ربع دخله فقط كقيمة للإيجار.

وضربت مي عبدالحميد مثالًا بأنه إذا بلغ دخل الزوج والزوجة 10 آلاف جنيه، فإنهما سيدفعان 2500 جنيه فقط، حتى إذا بلغت القيمة الإيجارية للشقة 4 آلاف جنيه، على أن تتحمل الدولة الفرق البالغ 1500 جنيه كدعم نقدي غير مسترد.

