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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المخترع الصغير.. مروان ابن كفر الشيخ ابتكر وقودا للبوتجاز من المياه والبنزين

مروان السيد.. طالب
مروان السيد.. طالب مبتكر في كفر الشيخ

تحظى محافظة كفر الشيخ، بالعديد من المواهب المتميزة، لاسيما في مجال الابتكارات والاختراعات العلمية، ومن بين هؤلاء الطلاب مروان السيد نصر، بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة شعبانة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والذي كرمه محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، ووكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد الله.

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استطاع مروان الملقب بالمخترع الصغير، جهازاً بسيطاً  لإشعال البوتاجاز، يستخدم الماء المخلوط بالبنزين، ليؤدي نفس الغرض، بدلا من الغاز، وذلك من خلال أدوات بسيطة عبارة عن خليط من الماء والبنزين «3 لترات ماء- لتر بنزين».

الطالب مروان السيد 


وأوضح الطالب مروان السيد، لـ «صدى البلد»، أن الجهاز مكون من قارورة مياه بلاستيكية سعة 5 لترات، وخرطومين كل خرطوم طوله متر، وشعلة بوتاجاز أو شعلتين مكونة من "محبس وفونية وكوشة مصممة من حديد، ويتم توصيل الخرطومين داخل قارورة المياه البلاستيكية، وموتور أكسجين، لافتاً إلى أن هذا الجهاز هدفه توفير من ثمن الاستهلاك الشهري لأنبوبة البوتاجاز العادية، وثمن الجهاز لا يتعدى 100 جنيه فقط.

 

وأشار إلى أنه سبق وابتكر جهازاً بسيطاً ينقي الهواء من الملوثات البيئية ويحافظ على نقاء الجو، ومن الممكن استخدامه في مصانع الطوب والمصانع الناتج عن العوادم الملوثة، موضحاً أنه شارك بهذا الابتكار في مسابقة بالتربية والتعليم وفاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، وكرمه محافظ كفر الشيخ، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة. 
 

وتابع الطالب مروان السيد، الملقب بـ المخترع الصغير، قائلاً :  تشجعني أسرتي على مواصلة التفوق والإبداع وتوفر لي كل الإمكانيات، وأتمنى الالتحاق بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا Stem، وألتحق بجامعة زويل في مرحلة التعليم الجامعي وأن أقدم ابتكارات علمية مفيدة لوطني.

https://fb.watch/kUXZG8fWHl/?mibextid=NnVzG8

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