محافظ كفر الشيخ يعلن موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ موعد إعلان نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكداً أنه سيتم اعتمادها يوم السبت المقبل.

وتابع محافظ كفر الشيخ، اليوم، الخميس، أعمال المراجعات النهائية، موجهاً برصد الدرجات والمراجعة النهائية، لينال كل طالب حقه، دون الوقوع في أخطاء التصحيح ورصد الدرجات، أو ترك إجابة دون تقديرها.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية، مساء اليوم وغداً الجمعة، لاعتمادها، يوم السبت بعد غد.

جاء ذلك بناء على تلقي محافظ كفر الشيخ العديد من الاستفسارات من الأهالي عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، فوجه بسرعة الانتهاء من أعمال المراجعة لاعتمادها وإعلانها، والإعلان عن أسماء الأوائل.