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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الموجة الـ 21.. محافظ كفر الشيخ: إزالة 10 تعديات في بيلا

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تابع  اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشدداً على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة، لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثانية من  الموجة الـ21، موجهاً بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعدي.

 



وفي هذا السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا برئاسة جمال ساطور، رئيس المركز والمدينة، اليوم الخميس، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 10 قرارات إزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وتضمنت تلك القرارات 10 قرارات إشغالات على الري والصرف على مساحة 3182 متراً مربعاً، تابعة لوزارة الري، إضافة للتعديات على أرض زراعية، وجاءت تلك الحملات تحت إشراف وحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وبمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن باستخدام معدات الوحدات المحلية، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفين لجهات التحقيق.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية والإزالات لرصد كافة التعديات وإزالتها فى مهدها والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدى مجددًا على الأراضي المستردة والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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