قبل انطلاقها بأيام.. 20 قرارا نهائيا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عددا من القرارات الهامة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023.

يأتي ذلك قبل أيام من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2023 التي من المقرر أن تنطلق رسميا يوم 12 يونيو الجاري.

وتمثلت القرارات المعلنة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023 في:

إلزام الطلاب بإجابة السؤال المقالي فى المكان المخصص له على ألا تزيد الاجابة عن مساحة مكان الاجابة.

عدم الاكتفاء بكتابة رقم الجلوس على البابل شيت بخط الطالب بل سيتم (إلزام الطالب بتظليله) ايضا حتى يقرأها الماسح الضوئي ( الاسكان ).

سيقوم الطالب بتظليل رقم نموذج امتحانه على البابل شيت ( أ - ب - ج - د ).

تم إلغاء كود الطالب الذي كان يطبع على ورقة الطالب واستبداله بـ بار كود أعلى وأسفل البابل شيت.

أي إجابة يكتبها الطالب فى كراسة الأسئلة لا يعتد بها.

تضاف ورقة إجابة أخرى للبابل شيت لـ الأسئلة المقالية.

الأسئلة المقالية ستكون موحدة لجميع النماذج ولكن اسئلة الاختيار من متعدد متنوعة وليس مختلفة.

يتم تدبيس ورقة الاسئلة المقالية في البابل شيت.

يمنع منعا باتا اصطحاب التليفون المحمول إلي لجنة الامتحان حتى لو كان مغلقا ويعاقب الطالب الذي يصطحب.

التليفون بإلغاء امتحان المادة لو كان مغلقا:

إذا تم ضبط التليفون المحمول مع الكالب مفتوحا في لجنة الامتحان سيحرم الطالب من الامتحانات كلها عامين متتاليين ٢٠٢٣ _ ٢٠٢٤



لا يسمح للطالب بدخول اللجنة بعد مرور ربع ساعة من بدء زمن الامتحان

لا يسمح للملاحظين والمراقبين بإصطحاب الهاتف المحمول إلي مقر الامتحان

يستلم الطالب من الملاحظ ( البوكليت _ ورقة بابل شيت - ورقة المقالي - كتاب المفاهيم الخاص بالمادة )

لا يحق للطالب استبدال ورقة البابل شيت مهما كان

لو أخطأ الطالب في الإجابة على اي سؤال في البابل شيت ، عليه أن يقوم بتعديلها بعمل علامة × على الدئرة المظللة بالخطأ

يدون رقم الجلوس عن طريق التظليل (تبدأ من اليسار برقم ١ ثم الرقم الذي يليه يعني لو بعد رقم ١ رقم ٦ نعد ٥ دوائر ونظلل السادسة وهكذا)

ورقة البابل شيت مؤمنة تماما عن طريق ( باركود في أعلي الورقة ونفس الباركود في أسفلها ) حتي يتيقن الطالب من ورقته عند إعادة التصحيح

علي يمين ورقة البابل شيت من أعلى تم إزالة كل ما كان من شأنه التشكيك في خصوصية الورقة للطالب

يعني ( مفيش رقم جلوس رقمي - مفيش كود ) كله تظليل.

في ورقة المقالي لا يسمح للطالب بتجاوز عدد السطور الموجودة بالورقة لأن الإجابة ستسحب ( اسكانر ) ويتم إرسال الإجابة علي تابلت أحد المعلمين لتقدير الدرجة.

بالنسبة لسؤال التعبير في مادة اللغة العربية سيكون فكرة تعبر عنها في ٦ أسطر ( يعني بمثابة مقدمة ).

يقوم الملاحظان داخل اللجنة بتدبيس ورقة البابل شيت مع ورقة المقالي بدبوس أعلي الورقة يمينا علي نقاط مرسومة علي الورقة ولا يسمح بالتدبيس في مكان آخر.