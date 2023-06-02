حصاد أنشطة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع.. إنفوجراف

أصدر المكتب الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة الوزارة خلال أسبوع في الفترة من 27 مايو وحتى 2 يونيو وكان على النحو الآتي:

1) وجه د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، باستيعاب كافة الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، حيث وجه الوزير بزيادة نسبة الـ10% المُحددة للجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب هؤلاء الطلاب إلى 20% حتى يتمكن جميع الطلاب - الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط - من التحويل للجامعات الخاصة والأهلية.

2) استقبل د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.محمود أبومويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني، والسفير أسامة خضر مدير إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الشراكة بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها المصرية؛ بما يُسهم في الارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي في البلدين، وإمكانية زيادة المنح الدراسية المقدمة للطلاب الفلسطينيين للدراسة بالجامعات المصرية.

3) استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفدًا روسيًا رفيع المستوى، برئاسة كونستانتين موجيلفسكي نائب وزير العلوم والتعليم العالي الروسي، وجورجي بوريسنكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، وتناول اللقاء بحث العلاقات الأكاديمية المصرية الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الإستراتيجية بين الدولتين، وهو الإطار الذي يوفر آليات ثنائية مختلفة للتعاون.

4) أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المسماة مؤسسة جيت " IMCT GROUP"، والكائن مقرها في (23 شارع مصدق بالدقي الدور الأول – محافظة الجيزة)، وتُروج لنفسها بمنح درجتي الماجستير و الدكتوراه في تخصصات (التحكيم الدولي، العلاقات السياسية والدبلوماسية، الموارد البشرية، إدارة أعمال)، وأن الشهادات مُعتمدة من إحدى الجامعة الحكومية، والهيئة الدولية للتحكيم، ومصدقة من وزارة الخارجية، ووجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

5) أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى على دور المراكز البحثية فى تحقيق التطور والتقدم المنشود فى العلوم والمعارف، مشيرًا لحرص الوزارة على تنفيذ توجه الدولة للنهوض بالبحث العلمى، وتعزيز جودة الأبحاث العلمية المقدمة وربطها بخطط التنمية، وفى هذا الإطار، أعلنت د. نهى عماد رئيس المعهد القومى للمعايرة نجاح المعهد فى تسجيل (6) قدرات قياس جديدة فى مجالات الحرارة والألياف الضوئية والعزوم، وذلك على قاعدة بيانات المكتب الدولى للأوزان والمقاييس BIPM KCDB، ليرتفع بذلك رصيد المعهد القومى للمعايرة من عدد قدرات القياس الحائزة على الاعتراف الدولى إلى (105) قدرة قياس معترف بها دوليًا.