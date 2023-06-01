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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: نمتلك فريقا داخليا لدراسة مشروع المجلس الوطني الأعلى للتعليم

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي التعليم والبحث العلمي، أنه بعد موافقة الوزارة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، المحال للجنة التعليم في المحور المجتمعي بالحوار الوطني، فقد أتاحت الوزارة فريقا داخليا من أجل القيام بالدراسة الكاملة داخل مشروع القانون وإبداء كافة الملاحظات.

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وأضاف المصدر أن إنشاء المجلس الوطني للتعليم يكون مفيدا من أجل التركيز على الأولويات، بالإضافة إلى تلقى دعم كبير من الوزير، حيث أن الملاحظات والمقترحات الخاصة بالمجلس الوطني للتعليم ستشهد في الفترة المقبلة وسيتم توضيحا من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 
 

الأعلى للتعليم والتدريب الأعلى للجامعات التعليم والبحث التعليم والبحث العلمى

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