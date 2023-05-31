فعاليات جامعة برج العرب التكنولوجية خلال الفصل الثاني لعام 2022/2023.. تعرف عليها

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة بمتابعة تطبيق الجامعات التكنولوجية أحدث النُظم العالمية، وتجهيزها بأحدث المعامل والوسائط الرقمية والتقنية، وتقديم برامج دراسية تكنولوجية بينية مُتميزة لتأهيل الطلاب لتلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك التأكيد على تنظيم المسابقات والمنافسات الرياضية والثقافية والفنية المختلفة، وتشجيع الطلاب على المُشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الجامعات وتنفيذ عدة تدريبات عملية بالشراكة مع المؤسسات الصناعية الكُبرى؛ لصقل مهاراتهم وخبراتهم، وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل.



وفي هذا الإطار، أشار الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة نفذت العديد من الأنشطة والفعاليات والتدريبات العملية، خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2022/2023





وأوضح الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري، أن هناك اهتمامًا بأن تتيح جامعة برج العرب التكنولوجية للطالب الثقافات المختلفة، بحيث لا تقتصر البرامج المُقدمة على ثقافة واحدة، وهو ما قامت به الجامعة من خلال اتفاقية التعاون المبرمة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المتطور، لافتًا إلى أهمية دعم التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات والجهات البحثية والصناعية.



وكذلك الاستفادة من المعامل والأجهزة والآلات المتوفرة لدي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتدريب المهني من خلالها، لثقل مهارات الطلاب لضمان تأهيل الخرجين للاندماج في سوق العمل.



وأشار الجوهري إلى أن مجالات التعاون ستشمل التدريس والتدريب المهني والعملي والميداني لطلاب الجامعة طبقا للتخصصات المتوافقة بين الجامعة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتنظيم ورش عمل بالتنسيق مع الطرفين، بالإضافة الي التعاون في مجالات الدراسات العليا لدرجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه والمشاركة العملية لتبادل الخبراء بين الطرفين من أعضاء هيئة التدريس.



وأضاف أن جامعة برج العرب التكنولوجية وقعت بروتوكول تعاون مع معهد إعداد القادة؛ ويهدف البرتوكول إلى تفعيل التعاون الثقافي والفني والاجتماعي المباشر بين جامعة برج العرب التكنولوجية ومعهد إعداد القادة، ويرجع ذلك انطلاقاً من أهمية الأنشطة الطلابية والتي توليها الجامعة اهتماما خاصً وتنفيذاً لاستراتيجية الجامعة لتدريب الطلاب عمليا وفنيا وقياديا داخل المؤسسات والشركات الصناعية والتكنولوجيا المختلفة، وذلك للاستفادة من الخبرات العلمية والعملية المُتنوعة التي تقدمها تلك المؤسسات.



وأشار الجوهري إلى أن مجالات التعاون ستشمل تدريب الطلاب وتنظيم ورش عمل بالتنسيق مع الطرفين وزيادة قاعدة المشاركة الطلابية في كافة الأنشطة بما يعود بالنفع على الطلاب والمجتمع الجامعي وتنظيم المسابقات والفاعليات واللقاءات المختلفة لافتًا إلى أهمية دعم التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعات والجهات البحثية والصناعية.



وكذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "أوركيديا" لصناعات الدوائية؛ وذلك لتوفير فرص التدريب الميداني لطلاب كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية، على أن يكون التدريب بمقر الشركة لاكتساب الطلاب الخبرات العلمية في التخصصات ذات الصلة بالكلية وفقـا لبرنامج تدريبي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بما يحقق الاستفادة الكافية لتأهيل الطلاب للعمل المهني وتنمية مهاراتهم.



والجدير بالذكر وقعت الجامعة بروتوكول تعاون مع شركة فاركو لصناعات الدوائية لتدريب الطلاب، بحيث ستشمل تدريب الطلاب داخل المعامل الذكية المتطورة داخل شركة فاركو لصناعات الدوائية وتنظيم ورش عمل بالتنسيق مع الطرفين وتقديم الاستشارات التخصصية المختلفة للشركة من خلال أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وان الشركة تساهم بالعاملين من ذوي الخبرة للمشاركة في الاشراف على مشاريع التخرج للطلاب بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية وتحقيق أقصى استفادة بما تقدمه من مخرجات لهذه المشروعات لخدمة القطاع الصحي.

وأخيرا ابرمت الجامعة بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة ابدأ بهدف زيادة المهارات المهنية للطلاب في مجالات التدريبات المختلفة وزيادة المهارات المهنية للطلاب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المهني وكذلك التعاون في احتضان الأفكار والابتكارات التكنولوجية للطلاب والخرجين وتوفير البيئة المناسبة للدعم الفني واللوجيستي لها لأنشاء المشروعات التنموية، بالإضافة الي الشراكة في عقد المؤتمرات وورش العمل والمعارض وملتقيات ريادة الاعمال وما يماثلها من أحداث مشتركة ملائمة ولقاءات تعريفية بخبراء ريادة الاعمال وتسويق التعليم التكنولوجي والمشاركة في الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعة وتوفير دورات تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل وأخيرا المشاركة في الاتفاقيات الدولية بما يخدم مجالات التعاون بين المؤسستين وتقديم منح دراسية للطلاب.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي استقبلت الجامعة وفدًا من جامعة العقبة بالأردن لحضور الملتقى الأول لكليات تكنولوجيا العلوم الصحية مكون من عميد كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة العقبة بالأردن وبعض من رؤساء الأقسام لبحث سبل التعاون بين الجامعتين وذلك وفقا لتحقيق المحاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وجاء ذلك على هامش فاعليات المؤتمر الأول لكليات تكنولوجيا العلوم الصحية تحت عنوان "آفاق جديدة لمستقبل القطاع الصحي التكنولوجي بمصر تحقيقا لرؤية مصر 2030". والذي عقدته جامعة برج العرب التكنولوجية يوم السبت الموافق 6 مايو.



كما بحثت أيضا جامعة برج العرب التكنولوجية التعاون المشترك مع معهد الدراسات التكنولوجية البحرية وشركة ترسانة الإسكندرية والقرية الذكية ببرج العرب ومكتبة الإسكندرية وجمعية رجال الأعمال ويأتي ذلك لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل وكذلك التعاون المستمر بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المجتمعية التي تهدف لها الجامعة وتنفيذا للأهداف الساعية للتوسع في الشراكات والتعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية.





ونظمت الجامعة العديد من الفعاليات ومنها تنظيم ورشة عمل بعنوان " الاتجاهات الحديثة في مجال التعبئة والتغليف وصناعة التعليب للمنتجات الغذائية "، حيث جاءت فعاليات ورشة العمل لتلبية احتياجات المجتمع المهنية بإمداده بخريجين ذوي مهارات مهنية عالية الجودة في المجالات التكنولوجية المختلفة، إكساب الخرجين المهارات الشخصية والقابلة للنقل ومهارات إدارة وممارسة المهنة، تزويد الطلاب بالفرص لتعزيز مهاراتهم العلمية واكتساب الخبرة في البيئة التجارية والصناعية كلاً في مجاله التكنولوجي والمنافسة في سوق العمل بالإضافة إلى تنمية مهارات ريادة الأعمال بما يمكن الخريجين من إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغير في كافة المجلات التكنولوجية بما يحقق التنمية الاقتصادية والتوظيف الذاتي.



كما نظمت الجامعة ورشه عمل ومعرض لبرنامج تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، حيث قام الطلاب بإنشاء مجسمات معبره عن بعض النماذج التي تم التدريب عليها وخلال الفاعليات قدم الطلاب عرضا تعريفيا حول رؤية البرنامج وأهدافه ومجالات عمل الخرجين وأماكن المشروعات الموجودة داخل الوطن، وعرض الطلاب موضوعات المشروعات وقدموا شرحا لأجزاء المشاريع التي قاموا بتنفيذها.



وتنظيم ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري نحو تنفيذ مؤشرات الخطة الاستراتيجية للجامعة ولتطوير أساليب التعليم ومحاضرات توعوية عن السلامة والصحة المهنية ودورة عن الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات والندوات وورش العمل للطلاب في المجالات التكنولوجية المختلفة وريادة الأعمال، وكيفية تحويل أفكار وابتكارات الطلاب الى مشروعات على ارض الواقع، وذلك بالتعاون مع مُتخصصين.



ونظمت الجامعة زيارات علمية ميدانية لطلابها إلى محطة معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لوزارة الزراعة، شركة الديب للصناعات الهندسية بمدينة برج العرب لاكتساب الخبرات في تصنيع وتجميع اللوحات الكهربائية ولوحات التحكم بالمصانع والشركات، مستشفى السلام الملكي ببرج العرب وشركة الفتح للأدوية ومستحضرات التجميل (fipco) بالإضافة الى عدد من الشركات والكيانات الصناعية بالمنطقة الصناعية ببرج العرب، ويأتي ذلك في إطار سعي الجامعة لتأهيل الطلاب لسوق العمل ولتحقيق الرؤية والرسالة الجامعية عن طريق ربط المحتوي الاكاديمي بالجانب العملي.



كما قدم الطلاب عدة مشروعات تطبيقية في بعض المقررات الدراسية خاصة مع وجود نادي الابتكار والتكنولوجيا بالجامعة والذي يساعد على تطويرها والارتقاء بها، والتي منها مشروع روبوت تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، مشروع انظمة التحكم في القطارات الحديثة، مشروع قبعة ذكية لمساعدة المكفوفين، كما نظمت الجامعة دوري لكرة القدم ومعرضًا فنيًا لاكتشاف مواهب الطلاب.



وفي إطار تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة برج العرب التكنولوجية "وحدة مناهضة العنف ضد المرأة" مبادرة بعنوان "هي تستطيع"، لتكون أولي فاعليتها ندوة بعنوان قضايا العنف ضد المرأة والعنف الإلكتروني، وجاء ذلك حرصا من الجامعة على الاحتفالات بيوم المرأة العالمي وعيد الأم حيث تعد المرأة المصرية هي المجتمع؛ فهي الأم والأخت والزوجة والابنة فهي مثال للصبر والقوة والطموح ويأتي ذلك استكمالا لجهود الدولة في إبراز دور المرأة وترسيخ دورها الفعال في بناء الوطن.

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كما نظمت كلية تكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة برج العرب التكنولوجية ندوة بعنوان "75 عاما من تحسين الصحة العامة" تحت شعار #الصحةـللجميع، وجاء ذلك إيمانا بدرو الجامعة لتوعية الطلاب ثقافيا ودينيا وصحيا وأن الجامعة تهتم بتوعية الطلاب في جميع المواهب والأنشطة وليس على الجانب الأكاديمي فقط، حيث يحتفل العالم في السابع من أبريل من كل عام بالذكري السنوية لليوم العالمي للصحة، حتى يتمكن الجميع في كل مكان من بلوغ أعلى مستوى من الصحة والسلامة، ومما لا شك فيه أن صحة الإنسان هي الأولوية لكل المجتمعات ولذلك حرصت الجامعة على تنظيم هذه الندوة لتوعية الطلاب بضرورة الاهتمام والحرص والعناية بمجتمعاتهم صحيا، كما حرصت الجامعة من منطلق المشاركة المجتمعية في توعية الطلاب ومناقشتهم عن أهمية الصحة العامة وإيمانًا بضرورة مشاركة كآفة مؤسسات المجتمع المدني، لاسيما أصبحت الجامعات في اتجاه الدولة لبناء أنظمة الصحة الشاملة وبناء مستقبل صحي للجميع.

كما نظمت الجامعة احتفالية لتكريم أبطال العالم من ذوي الهمم تحت عنوان "فرسان الإرادة" وذلك استكملا لجهود الدولة المصرية في رعاية أصحاب الهمم حيث أن تُولي الدولة المصرية عناية كبيرة لأصحاب الهمم، وتعتبر مصر من أهم الدول التي يٌشاد بها في العمل الاجتماعي بوجه عام، وإيمانا من جامعة برج العرب التكنولوجية بضرورة المشاركة المجتمعية كجزء أساسي وليس فقط الاهتمام بالجانب الأكاديمي.



وفي إطار تفعيل دور الجامعة في المشاركة الجامعية والبحثية والتعليمية، عقدت الجامعة المؤتمر الأول لكليات تكنولوجيا العلوم الصحية تحت عنوان "آفاق جديدة لمستقبل القطاع الصحي التكنولوجي بمصر تحقيقا لرؤية مصر 2030،

لتكون أولى الجامعات التكنولوجية المنظمة للمؤتمر والمستضيف الأول له، ويعد الملتقى الأول من نوعه على مستوي جمهورية مصر العربية للقطاع الصحي التكنولوجي والذي يهدف إلى استشراف مستقبل القطاع الصحي التكنولوجي في مصر وبحث سبل استحداث برامج جديدة للقطاع الصحي التكنولوجي تلبي احتياجات سوق العمل وأيضا توضيح رؤى التعاون المحلي والدولي مع الجامعات والتكنولوجية وقطاعات الأعمال ذات الصلة وأهم التوصيات التي خَلْص إليها المؤتمر رسم خارطة طريق القطاع الصحي التكنولوجي في جمهورية مصر العربية وذلك بأن يكون القطاع الصحي التكنولوجي جزءا لا يتجزأ من القطاع الصحي المصري لرسم الاستراتيجيات الصحية بجمهورية مصر العربية، وتبني جدارات القطاع الصحي التكنولوجي ليتم تعميمه على كافة كليات تكنولوجيا العلوم الصحية بالجامعات التكنولوجية، بالإضافة الي أن يكون سوق العمل في القطاع الصحي شريكا أساسيا للجامعات التكنولوجية لإعداد البرامج الدراسية بالإضافة الي تفعيل دور النقابة الخاصة بالتكنولوجيين والتواصل مع كافة الجهات اللازمة للترخيص المهني لخريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية وأخيرا توحيد المسمى الوظيفي لخريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية على مستوى الجمهورية وكذلك التوصيف الوظيفي الخاص بالخريج ومجالات العمل والتدرج الوظيفي في سوق العمل.



كما شاركت جامعة برج العرب التكنولوجية فاعليات مؤتمر التعليم الفني والتكنولوجي " EDU-TECH "

حيث أكد الأستاذ الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، اثناء حضوره فعاليات المؤتمر ممثلا عن الجامعة اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعليم التكنولوجي والفني لتأهيل الطلاب لسوق العمل، مشيرا الى حرص الوزارة على إضافة برامج مختلفة لربط سوق العمل ببرامج التعليم الفني، مؤكدا أن الجامعات التكنولوجية تسعي الي تخريج طلاب قادرين على الاندماج في مجالات العمل والمنافسة عبر استراتيجية تعمل الجامعة على تطبيقها لخلق قنوات توافق بين الدراسة العلمية واحتياجات سوق العمل التطبيقية والعملي.

كما شاركت جامعة برج العرب التكنولوجية فاعليات الملتقى العلمي والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب "إيديوجيت ٢٠٢٣” حيث ضم الملتقي طلاب الثانوية العامة بكافة أنواعها، وطلاب التعليم العالي الباحثين عن التدريب، وخريجي الجامعات والدراسات العليا الباحثين عن فرصة أو منحة تعليمية؛ باعتبار مصر سوقًا تعليميًّا مفتوحًا وجاذبًا، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهؤلاء الطلاب للتعرف عن قُرب على الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وأيضًا المنح، والتيسيرات، وفرص التدريب.



كما شاركت الجامعة افتتاح مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية (التجارة الحديثة) بالإسكندرية، وجاء ذلك إيمانا منا بأن التعاون مع طلاب المدارس الفنية والتكنولوجية مع الجامعات أمر ضروري لثقل مهارات الطلاب وتوسيع رؤيتهم العلمية والتطبيقية والفنية حول النمو التكنولوجي بمجالات الصناعة والطاقة والعلوم الصحية، كما أن المشاركة الاجتماعية تعمل على النمو الفكري والاقتصادي لدى الطلاب.



وفيما يتعلق بالأنشطة الطلابية، أنشأت الجامعة وحدة الريادة الطلابية حيث إنها تعتبر الركيزة الأساسية لمساعدة الطالب المتفوق والمتعثر، النشيط والكسول على تنمية شخصيته وفتح آفاق جديدة بالنسبة لتكوينه الشخصي والعلمي، كما تحرص الوحدة على تحقيق أهداف الطلاب داخل الجامعة بأيسر الطرق وأكفأها من خلال مساعدتهم على التكيف مع النظام الأكاديمي من ناحية، وكذلك مساندتهم في حالة وجود أسباب تؤدي إلى تعثرهم أو تحول دون تقدمهم الدراسي.

كما عقدت الجامعة سلسلة لقاءات دورية مع الطلاب للإجابة على كافة تساؤلاتهم في نقاش مفتوح لتلبية احتياجاتهم والاستماع إلى مُقترحاتهم حيث أعلن الجوهري عن تخصيص ساعة واحدة يوم الأربعاء من كل أسبوع لمقابلة الطلاب لسماع مشاكلهم واستفساراتهم، كما استقبلت الجامعة بنك QNB الأهلي ومؤسسة صناع الخير لتسليم عدد من المنح الدراسية الذي بلغ عددها 52 منحه للطلاب المتفوقين وفقا لمبادرة تكافؤ لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات التكنولوجية، كما نظمت الجامعة ندوة ثقافية لطلاب الجامعة مع اعداد القادة بعنون "تحديات الامن القومي" ودور القوي الناعمة في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة.



الجدير بالذكر أن جامعة برج العرب التكنولوجية تضم كليتين كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تشمل قسم تكنولوجيا المعلومات وقسم تكنولوجيا السكك الحديدية وقسم تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية وقسم تكنولوجيا الغزل والنسيج وقسم تكنولوجيا الصناعات الغذائية، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتي تشمل قسم تكنولوجيا الصناعات الدوائية وقسم تكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية وقسم تكنولوجيا مساعد تمريض وقسم تكنولوجيا تركيبات اسنان.



جامعة برج العرب

جامعة برج العرب

جامعة برج العرب