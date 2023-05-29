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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل انطلاق تنسيق 2023.. التعليم العالي توجه بتكثيف جهود التصدي للكيانات الوهمية

الكيانات الوهمية
الكيانات الوهمية

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، لإطلاق تنسيق الجامعات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة ، حيث تقوم بتكثيف جهودها خلال هذه الفترة للتصدى لعمليات النصب التي تمارسها الكيانات الوهمية على الطلاب وأولياء الأمور من خلال لجان الضبطية القضائية.

 

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وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي  والبحث العلمي، أنه بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أنه سيتم مُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

ومن جانبه أكد محمد على ، طالب جامعي ، إنه كاد أن يتعرض العام الماضي للنصب من قبل أحد الكيانات الوهمية إلا أن ، قيام الوزارة بنشر الجامعات والمعاهد المعتمدة جعل الأمر أكثر سهولة للتأكد من صحة المكان.

وأشارت نجوى محمود أحد أولياء الأمور ، أنها قد تعرضت من قبل بسبب هذه الكيانات للنصب وقامت الوزارة بغلق المكان ، حيث كان المكان هو السبب في ضياع عام دراسي على أبنتها ، لذلك يجب الانتباه لتعليمات الوزارة جيدا.

ونوضح أبرز توجيهات من التعليم العالي حول مداهمة الكيانات الوهمية قبل التنسيق:

- تكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية خلال الفترة المُقبلة.

- مداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية،

- الحصول على ترخيص حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

- لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة.

- تواصل عملها على مدار الساعة وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي.

- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية.

- التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي.

- تكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبل.

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