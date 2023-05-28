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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على فرصة للحصول منح دراسية للبكالوريوس والماجستير .. تفاصيل

صدى البلد

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت سفارة جمهورية مصـر العربية فى موسكو بأن معهد موسكو الحكومى للعلاقات الدولية ، عن منح دراسية لمرحلتى البكالوريوس والماجستير .
 

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اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تطلق المرحلة الأولى لمشروع تأهيل ميسرات تعليم الكبار

 سيخصص المعهد مقعدين دراسيين لمرحلة البكالوريوس ( التدريس باللغة الروسية) وذلك على حساب الميزانية الفيدرالية الروسية علمًا بأن عدد المتقدمين للمشاركة فى عملية الحصول على احد المقعدين غير محدود حيث سيتم اختيار المتقدمين الذين حصلوا على اعلى الدرجات فى امتحانات القبول.
بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم وجميع البرامج الخاصة بالجامعة يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى .


وأوضح أنه فى حالة التقدم لبرنامج الماجستير بعد استيفاء استمار التقديم يرفق بها كافة المستندات المطلوبه ثم يتم التوجه للاداره المركزيه للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ) وفى حالة اذا كان المتقدم يعمل بإحدى الجهات الحكومية يجب تقديم موافقة جهته على الترشيح للمنحة، وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.
 

اللجنة الوطنية المصرية اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو المستندات المطلوبة المرحلة الأولى لمشروع تأهيل ميسرات تعليم الكبار

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