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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: الاتحاد الرياضي للجامعات يشارك بالمؤتمر الدولي السابع لكلية التربية البدنية

الدكتور ايمن عاشور
الدكتور ايمن عاشور

استعرض الدكتور أيمن عاشور تقريرًا مقدمًا من الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحادين المصري والعربي للرياضة الجامعية، ورئيس اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، ورئيس اللجنة العليا للبطل الباراليمبي، حول مشاركة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية الليبية، بحضور ٣٠٠ باحث وعضو هيئة تدريس من دولة ليبيا.

حضر فعاليات المؤتمر نخبة من العلماء والخبراء المصريين، منهم ك/ مشير عثمان المدير الفني للعديد من الأندية والمنتخبات الإفريقية والعربية لكرة القدم والمحاضر الدولي، ود.أحمد عمران أستاذ الإصابات الرياضية وتأهيل المعاقين ورئيس قسم العلوم الحيوية والصحية الرياضية بكلية التربية الرياضية أبوقير جامعة الإسكندرية، وخبير تخطيط الأحمال البدنية لعدد من الفرق والأندية والمنتخبات الإفريقية والعربية.

 

وعلي هامش فعاليات المؤتمر، التقى الدكتور صبحي حسانين الدكتور عمران القيب وزير التعليم العالي بدولة ليبيا الشقيقة، ونقل له تحيات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي العالي والبحث العلمي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، متمنيًا لسيادته وللشعب الليبي الشقيق دوام التقدم والازدهار.

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وتناول الاجتماع، سبل التنسيق المشترك مع الاتحاد المصري والعربي للنهوض بالرياضة الجامعية، وآليات الإعلان عن إقامة مسابقة رياضية عربية على الأراضي الليبية في شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم.


وخلال الاجتماع، قدم د.عمران القيب خالص التهنئة بفوز مصر متمثلة في د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئاسة الاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، معربًا عن سعادته بفوز د.طارق حشاد أمين عام الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب بمنصب النائب الثاني للاتحاد الإفريقي للرياضة الجامعية، متمنيًا المزيد من التعاون المثمر بين البلدين.

 

ومن ناحية أخرى، التقى د.صبحي حسانين راندة غريب نائبة وزير الشباب لشؤون التطوير والتخطيط بدولة ليبيا، وذلك في ضوء تبعية الاتحاد الرياضي الليبي لرياضة الطلاب لوزارة الشباب الليبية.

 

تناول الجانبان، بحث سبل التعاون المشترك، وآليات النهوض بالرياضة الجامعية في دولة ليبيا الشقيقة، من خلال تبادل الزيارات والمسابقات بين طلبة وطالبات الجامعات المصرية والجامعات الليبية، بالتنسيق بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والاتحاد الليبي لرياضة الطلاب.
 

الدكتور ايمن عاشور الدكتور صبحي حسانين كلية التربية البدنية جامعة الزاوية الليبية دولة ليبيا

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