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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التميز للوراثة البشرية يعلن عن دورة تدريبية بوحدة الوراثة الجزيئية.. غدا

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

أعلنت وحدة الوراثة الجزيئية الطبية بمركز التميز للوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث عن إقامة دورة تدريبية تحت عنوان "Molecular Genetics Techniques and  Bioinformatics ".

الدورة التدريبية تقام خلال الفترة من 28 إلى 31 مايو.. للتسجيل والاشتراك من خلال الرابط أو QR code

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02aaKvd1D7tsLrpz9PBeVDtYDzHmucNoWEyZai1extGNC9XZf8kMjZjr4bPtw88AhYl&id=103762916732330

وكان قد وقع المركز القومي للبحوث، بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، ومركز "التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة"، لدعم تنفيذ أنشطة "المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي"التابع لمؤسسة مصر الخير، في إنفاذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

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وقع البروتوكول كل من الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير.

حضر التوقيع الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث للشئون العلمية والبحثية، الدكتورة فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير.

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