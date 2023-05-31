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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز التميز للوراثة البشرية يعلن انتهاء دورة تدريبية بالقومي للبحوث.. اليوم

المركز القومي للبحوث
المركز القومي للبحوث

أعلنت وحدة الوراثة الجزيئية الطبية بمركز التميز للوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث عن إقامة دورة تدريبية تحت عنوان : " Molecular Genetics Techniques and  Bioinformatics ".

ويأتي ذلك فى الفترة من 28 إلى 31 مايو ، للتسجيل  والاشتراك من خلال الرابط أو QR code

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02aaKvd1D7tsLrpz9PBeVDtYDzHmucNoWEyZai1extGNC9XZf8kMjZjr4bPtw88AhYl&id=103762916732330

وكان قد وقع المركز القومي للبحوث، بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، ومركز "التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة"، لدعم تنفيذ أنشطة "المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي"التابع لمؤسسة مصر الخير، في إنفاذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

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وقع البروتوكول كل من الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث والدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، حضر التوقيع الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث للشئون العلمية والبحثية، الدكتورة فجر عبد الجواد نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، ،والدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير.

من جانبه، قال الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس  المركز القومي للبحوث، أن المركز القومي للبحوث يهتم في المقام الأول بخدمة الاقتصاد الوطني من جميع النواحي.وعبر عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، مقدما الشكر للمؤسسة  على مجهوداتها في مصر، 
وأضاف درويش، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التعاون بين معاهد المركز القومي للبحوث وقطاعات مؤسسة مصر الخير المختلفة.

ومن جانبه اعرب الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخيرعن اعتزازه بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، بما يضمه من علماء أجلاء، ويرى أن البرتوكول هو بداية تعاون مثمر مع المركز في قطاعات مؤسسة مصر الخير المختلفة ومنها قطاعات الصحة والجمعيات الأهلية ومناحي الحياة والغارمين وقطاع التعليم والبحث العلمي.

وأضاف رفاعي، أنه بموجب البروتوكول، ستتابع مؤسسة مصر الخير إدارة وتنفيذ ومتابعة أنشطة مبادرة المنظمات الأهلية الخضراء، مع تقديم الدعم الفني المؤسسي لتطوير المنظمات الأهلية وفق قواعد البيانات التي يمتلكها قطاع تطوير الجمعيات باالمؤسسة، فضلا عن تقديم الدعم الفني المؤسسي لتطوير المنظمات الأهلية لتحسين أداء المنظمات الأهلية وربطها بأهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.

من جانبه، قال الدكتور محمد ممدوح رئيس قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إنه سيتم تأهيل الكوادر العاملة بالعمل الأهلي في مجال التنمية المحلية المستدامة والعمل المناخي، مع إعداد وتصميم وإدارة نظم الاعتماد للمنظمات الأهلية الخضراء وإصدار شهادات به، بالإضافة إلى إطلاق وإدارة منح صغيرة للمبادرات الشبابية المجتمعية في مجال التنمية المستدامة والعمل المناخي وبالتعاون مع الجهات المانحة والمختصة.

المركز القومى للبحوث وحدة الوراثة الجزيئية الطبية بمركز التميز للوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث مركز التميز Jobs Education

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