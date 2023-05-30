عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أقل من شهر .. موعد عيد الأضحى 2023

موعد عيد الأضحى 2023
موعد عيد الأضحى 2023

موعد عيد الأضحى 2023 .. بدأ العد التنازلي لشهر ذي الحجة حيث يتسأل جموع المسلمين عن موعد عيد الأضحى 2023 .. ويأتي موعد وقفة عرفات استعدادا للصيام قبل أول يوم عيد الأضحى المعلن موعده فلكيا.

 

موعد عيد الأضحى 2023

 

وقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، موعد وقفة عرفات 2023/1444 وعيد الأضحى في مصر فلكيًا، وذلك وفق لدليل الفلكي للعام الهجري 1444 هـ، بينما يأتي موعد عيد الأضحي المبارك يوم الأربعاء 28 يونيو، جيث يوافق موعد يوم عرفة 1444، 9 ذو الحجة 1444 فلكيا، وذلك في مصر يوم الثلاثاء27 يونيو.


موعد صيام العشر من ذي الحجة

 

موعد عيد الأضحى 2023.. وبحسب الحسابات الفلكية، حيث أنه من المتوقع أن تكون ولادة هلال شهر ذو الحجة ، بعد حدوث الاقتران مباشرة، وذلك يوم الأحد 29 ذي القعدة 1444، الموافق 18 يونيو 2023، في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرا بتوقيت القاهرة.

 

txt

قبل ماراثون الثانوية العامة| قواعد وموعد تنسيق الجامعات 2023.. واستثناء 1500 طالب من القبول الجغرافي

txt

منح من تايلاند للحصول على الماجستير والدكتوراه للعاملين بوزارة التعليم العالي |تفاصيل

 

موعد عيد الأضحى 2023.. وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه من المتوقع أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة، وذلك بعد غروب شمس هذا اليوم وهو يوم الرؤية، بينما يبقى الهلال في سماء محافظات جمهورية مصر العربية، لمدد تتراوح بين 31 – 37 دقيقة.

 

الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى فلكيا

 

ومن جانبه قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، فيما يخص الحسابات الفلكية التي قامت بها تشير إلى أن يوم الاثنين الموافق 19 يونيو، هي غرة شهر ذو الحجة للعام 1444 هجرية، وبالتالي تكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو، بالإضافة إلى أنه يوم الأربعاء 28 يونيو سيكون موعد عيد الأضحى 2023 .

 

txt

البحث العلمي تكرم المزارعين على دورهم الهام في ضمان الأمن الغذائي

txt

التعليم العالي تعلن تفاصيل الحصول على منحة في كازاخستان

 

موعد عيد الأضحى 2023 .. وقد أشارت الجمعية الفلكية الفلسطينية في بيان لها، أنه فيما يخص الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذو الحجة 1444 هجرية، فأنه سيحدث صباح يوم الأحد الموافق 18 يونيو وذلك في تمام الساعة 07:37 دقيقة صباحا وهو بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، والذي يعد يوم التحري في كافة دول العالم.

 

موعد عيد الأضحى 2023 .. وبينما أوضحت الفلكية الفلسطينية ، أنه في هذا اليوم سيكون غروب القمر بعد غروب الشمس في كافة الدول العربية والإسلامية، بينما ستكون رؤيته ممكنة، وذلك بواسطة التلسكوبات من مناطق واسعة من العالم العربي والإسلامي، وبالعين المجردة في الأمريكيتين، كما أنه من المتوقع أن تبدأ معظم الدول العربية والاسلامية الشهر الهجري الجديد في يوم واحد، وهو الاثنين 19 يونيو.

ذي الحجة شهر ذي الحجة المعهد القومي للبحوث الفلكية القومي للبحوث الفلكية يوم عرفة الحسابات الفلكية هلال شهر ذو الحجــــة الجمعية الفلكية الفلسطينية أوضحت الفلكية الفلسطينية وقفة عرفات جمعية الفلكية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالدولار.. طبيب نساء: أستغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

مخزون مصر من اللحوم بآمان| الحكومة تستعد لـ عيد الأضحى بـ 250 ألف رأس.. والسعر 225 جنيها

أوسوريو يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروبه من الفندق ورحيله عن الزمالك

موضوعات متعلقة

قبل ماراثون الثانوية العامة| قواعد وموعد تنسيق الجامعات 2023.. واستثناء 1500 طالب من القبول الجغرافي

تفاصيل قبول طلاب الثانوية العامة 2022 بالجامعات الخاصة| اعرف طريقة التقديم

البحث العلمي تكرم المزارعين على دورهم الهام في ضمان الأمن الغذائي

3 بالألياف الضوئية.. القومي للمعايرة ينجح في نشر 6 قدرات قياس جديدة

منح من تايلاند للحصول على الماجستير والدكتوراه للعاملين بوزارة التعليم العالي |تفاصيل

التعليم العالي تعلن تفاصيل الحصول على منحة في كازاخستان

قبل انطلاق تنسيق 2023.. التعليم العالي توجه بتكثيف جهود التصدي للكيانات الوهمية

احم نفسك من النصب.. تعرف على قائمة الجامعات معتمدة بتنسيق 2023

ترشيحاتنا

306 آلاف شقة جديدة.. والصرف الصحي يصل 90% من الجمهورية| أخبار سارة من الدولة للمصريين

بوتين: نحن لم نبدأ هذه الحرب.. ولا نستخدم أساليب تتبعها أوكرانيا

لو مخستيش مش هنكمل.. مصري يطلق زوجته بسبب زيادة الوزن.. فيديو

تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

إجراء عاجل من روسيا ضد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية

الطبيب تركها في العملية وهرب.. فاطمة دخلت لإجراء شفط دهون خرجت بدون معدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 محليات طبيعية تصلح كبدائل للسكر الأبيض.. مفيدة وصحية

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

فسحها وخرجها من البيت.. دراسة أمريكية: عدم تنزه المرأة يصيبها بمرض خطير

في اليوم العالمي للتصلب المتعدد.. إجراءات وقائية لتباطؤ تقدم المرض

فيديو

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

ماذا قالت ريهام عبد الغفور عن محمد رمضان ؟

دعوة للصلح بين تامر وبسمة بوسيل .. وتصرف غريب من ابنة عبلة كامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ