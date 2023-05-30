أقل من شهر .. موعد عيد الأضحى 2023

موعد عيد الأضحى 2023 .. بدأ العد التنازلي لشهر ذي الحجة حيث يتسأل جموع المسلمين عن موعد عيد الأضحى 2023 .. ويأتي موعد وقفة عرفات استعدادا للصيام قبل أول يوم عيد الأضحى المعلن موعده فلكيا.

موعد عيد الأضحى 2023

وقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، موعد وقفة عرفات 2023/1444 وعيد الأضحى في مصر فلكيًا، وذلك وفق لدليل الفلكي للعام الهجري 1444 هـ، بينما يأتي موعد عيد الأضحي المبارك يوم الأربعاء 28 يونيو، جيث يوافق موعد يوم عرفة 1444، 9 ذو الحجة 1444 فلكيا، وذلك في مصر يوم الثلاثاء27 يونيو.



موعد صيام العشر من ذي الحجة

موعد عيد الأضحى 2023.. وبحسب الحسابات الفلكية، حيث أنه من المتوقع أن تكون ولادة هلال شهر ذو الحجة ، بعد حدوث الاقتران مباشرة، وذلك يوم الأحد 29 ذي القعدة 1444، الموافق 18 يونيو 2023، في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرا بتوقيت القاهرة.

موعد عيد الأضحى 2023.. وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه من المتوقع أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة، وذلك بعد غروب شمس هذا اليوم وهو يوم الرؤية، بينما يبقى الهلال في سماء محافظات جمهورية مصر العربية، لمدد تتراوح بين 31 – 37 دقيقة.

الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى فلكيا

ومن جانبه قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، فيما يخص الحسابات الفلكية التي قامت بها تشير إلى أن يوم الاثنين الموافق 19 يونيو، هي غرة شهر ذو الحجة للعام 1444 هجرية، وبالتالي تكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو، بالإضافة إلى أنه يوم الأربعاء 28 يونيو سيكون موعد عيد الأضحى 2023 .

موعد عيد الأضحى 2023 .. وقد أشارت الجمعية الفلكية الفلسطينية في بيان لها، أنه فيما يخص الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذو الحجة 1444 هجرية، فأنه سيحدث صباح يوم الأحد الموافق 18 يونيو وذلك في تمام الساعة 07:37 دقيقة صباحا وهو بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، والذي يعد يوم التحري في كافة دول العالم.

موعد عيد الأضحى 2023 .. وبينما أوضحت الفلكية الفلسطينية ، أنه في هذا اليوم سيكون غروب القمر بعد غروب الشمس في كافة الدول العربية والإسلامية، بينما ستكون رؤيته ممكنة، وذلك بواسطة التلسكوبات من مناطق واسعة من العالم العربي والإسلامي، وبالعين المجردة في الأمريكيتين، كما أنه من المتوقع أن تبدأ معظم الدول العربية والاسلامية الشهر الهجري الجديد في يوم واحد، وهو الاثنين 19 يونيو.