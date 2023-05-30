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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن تفاصيل الحصول على منحة في كازاخستان

منح طلابية
منح طلابية

 


أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل الحصول على منحة دراسية خارج مصر، موضحة أن إدارة البعثات أفادت وزارة الخارجية بشأن تخصيص حكومة كازاخستان 100 ( مائة) منحة دراسية لمواطني الدول الأعضاء بالمنظمة للدراسة بالجامعات في كازاخستان.


وأشارت إلى أن آخر موعد للتقديم : 30 يونيو2022. ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الإلكتروني الموضح:

https://enic-kazakhstan.edu.kz/en/stipendialnye-programmy/operativnaya-informaciya https://enic-kazakhstan.edu.kz/files/1680100250/broshyura—2023-angliyskiy-yazyk.pdf


وذلك علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي آخر موعد للتقديم إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث Jobs Education

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