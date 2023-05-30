التعليم العالي تعلن تفاصيل الحصول على منحة في كازاخستان



أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل الحصول على منحة دراسية خارج مصر، موضحة أن إدارة البعثات أفادت وزارة الخارجية بشأن تخصيص حكومة كازاخستان 100 ( مائة) منحة دراسية لمواطني الدول الأعضاء بالمنظمة للدراسة بالجامعات في كازاخستان.



وأشارت إلى أن آخر موعد للتقديم : 30 يونيو2022. ولمزيد من المعلومات والحصول على نماذج الطلبات ونموذج دليل الإرشادات يمكن الرجوع للرابط الإلكتروني الموضح:

https://enic-kazakhstan.edu.kz/en/stipendialnye-programmy/operativnaya-informaciya https://enic-kazakhstan.edu.kz/files/1680100250/broshyura—2023-angliyskiy-yazyk.pdf



وذلك علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.