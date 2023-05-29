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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فتاوى الأضحية.. هل يشترط لصحتها حضور النحر يوم العيد؟ دار الإفتاء تنشر 12 معلومة.. حكم الجمع بين العقيقة والأضحية

الأضحية
الأضحية

فتاوى الأضحية

هل يشترط لصحة الأضحية حضور الذبح يوم العيد؟.. دار الإفتاء ترد
أقيم مع ابنتي وزوجها فهل تجزئ أضحية واحدة عنا؟ مجدي عاشور يجيب

دار الإفتاء: يجوز ذبح الخروف بنية الأضحية والعقيقة معا

آداب الأضحية .. الإفتاء تنشر 12 معلومة قبل نحرها

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة المتعلقة بالأضاحي، ونحن على أعتاب حلول موسم عيد الأضحى المبارك، ونرصد في هذا التقرير أبرز فتاوى الأضاحى.

في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ماذا أفعل لو كنت هضحي لكن لا يمكنني حضور ذبح الأضحية ؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، عبر البث المباشر، أن حضور الذبح وشهوده ليس من شروط صحة الأضحية فحسب ظروف الإنسان ، فممكن أن يذبح في مكان وهو يقضي مصلحة في مكان آخر.

وتابع: فإذا لم يتمكن المضحي من حضور ورؤية ذبح الأضحية فلا حرج في ذلك.


وعن حكم الاشتراك في أضحية واحدة، ورد هذا السؤال إلى الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي السابق لمفتي الجمهورية، من خلال برنامج دقيقة فقهية، حيث يقل السائل : أنا رَجُلٌ مُسِنٌّ وأقيم مع ابنتي في بيت زوجها لتقوم برعايتي ؛ فهل تجزئ عنا أُضْحِيَّة واحدة من مالها ؟

وقال عاشور: جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على إلى أن الأضحية سنة وهذا هو المُفْتَى به ، وذهب الحنفية.إلى أنها واجبة ، موضحاً أنه قد ذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى جواز الاشتراك في الأضحية إذا كان المشارك معدودًا من أهل المضحِّى الذين يقوم المضحِّى بالإنفاق عليهم ولو تبرعًا، فإذا تحقق ذلك جاز لهم الاشتراك في الأضحية ولو شاة .

وبين ملخص ما ذكروا من شروط الاشتراك في الأضحية هي : (القرابة والمساكنة والإنفاق) فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة امتنع الاشتراك في الأضحية ، ولا تتحقق السُّنَّة عندئذٍ إلا بأن يضحي كلٌّ منهما بأضحية مستقلة ، وذهب المالكية إلى جواز الإشراك في الثواب للآباء الفقراء، أو الأبناء الصغار .

وشدد : أن الأب إذا لم يكن فقيرًا بأن لا يملك ثمن الأضحية، ولم تجب نفقته على ابنته ، فلا تجزئ الشاة أضحيةً عنهما ،  ولتحقيق السُّنَّة يضحي كلٌّ منهما عن نفسه وأسرته التي ينفق عليها ، فإن عجز الأب عن ذلك : فلابنته أن تشركه في الثواب فقط تقليدًا لمن أجاز من الفقهاء .


كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "أنا حامل في الشهر الثامن وعند الولادة سيكون عيد الأضحى، فأيهما أولى ذبح الأضحية للعيد أم العقيقة مع العلم أن هناك ضيق الحال؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أننا لو خيرنا بين الأمرين لاخترنا الأضحية لأن هذا وقت الأضحية، أما العقيقة فوقتها ممتد طوال العام، أما الأضحية فهي يوم العيد والثلاثة أيام بعد العيد.

وأشار إلى أن بعض الفقهاء أجاز ذبح الذبيحة الواحدة بنيتين ، فيجوز مثلا ذبح الخروف بنية الأضحية والعقيقة معا ويجوز العمل بهذا الرأي لو كان الإنسان غير قادر على عمل الأضحية أو العقيقة كل واحدة بمفردها.


بدورها، نشرت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، آداب الأضحية وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وتضمنت 12 نقطة جوهرية تتمثل فى الآتى:-

1- التأكد من سلامة الأضحية

2- لا تظهر لها آلة الذبح

3- استقبل القبلة

4- لا تذبحها بحضرة أضحية أخرى

5- أضجعها على جنبها

6- تأكد من زهوق نفسها قبل سلخها

7- سم الله وكبره

8- التزم بالأماكن المخصصة للذبح

9- ترفق عند ذبحها

10- لا تعط للجزار أجرته منها

11- لا تجرها من موضع لآخر

12- لا تترك مخلفاتها فى الشوارع

 

فتاوى الأضحية الأضحية دار الإفتاء الخروف العقيقة

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