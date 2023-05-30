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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعرض تفاصيل التقديم لبرامج تدريبية مقدمة من حكومة تايلاند

صدى البلد

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتزام الحكومة التايلاندية تنظيم منح تدريبية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه  للعاملين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.  

يأتي ذلك في إطار تعاون وزارة التعاون الدولي والتنسيق المستمر مع الحكومة التايلاندية لتعظيم الاستفادة من برنامج القدرات لتدريب الكوادر الحكومية المصـرية.

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التعليم العالي تعلن تفاصيل الحصول على منحة في كازاخستان

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قبل انطلاق تنسيق 2023.. التعليم العالي توجه بتكثيف جهود التصدي للكيانات الوهمية

وضمت المنح التدريبية تخصصات:

 

Master’s Degree

Material Science Innovation

Science

Pharmacy

Engineering

Doctoral Degree

Science

Pharmacy

Engineering

وأوضحت الوزارة، أنه على المرشحين القيام بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد المانحة قبل استيفاء طلبات الترشيح ثم استيفاؤها بعد الإطلاع على شروط المنحة والأوراق المطلوبة والموعد النهائى للتقديم وذلك عن طريق مسح رمز الإستجابة السريع QR Code الموضح وإرسالها مباشرة إلى الجامعات والمعاهد التايلاندية المانحة حتى يتسنى لهم اتخاذ اللازم فى اختيار المرشحين وبعد استيفاء طلب الترشيح يرفق بها صورة من كافة المستندات المطلوبة ثم يتم التوجه للادارة المركزية للبعثات بالعنوان التالى ( 7 شارع الدكتور ابراهيم ابو النجا ـ حى السفارات ـ وزارة التعليم العالى ـ الدور الرابع ).

 

الأوراق المطلوبة الأوراق المطلوب التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الحكومة التايلاندية

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