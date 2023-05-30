عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة عربية تعلن الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى فلكيا

موعد عيد الأضحى
موعد عيد الأضحى

 

قالت الجمعية الفلكية الفلسطينية، إن الحسابات الفلكية التي قامت بها تشير إلى أن يوم الاثنين الموافق 19 يونيو، سيكون غرة شهر ذو الحجة للعام 1444 هجرية، وبذلك تكون وقفة عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو، ويوم الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية في بيان لها، أن الاقتران المركزي "المحاق" لشهر ذو الحجة 1444 هجرية سيحدث صباح يوم الأحد الموافق 18 يونيو في تمام الساعة 07:37 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القدس، وهو يوم التحري في كافة دول العالم.


وتابعت الفلكية الفلسطينية ، ان في هذا اليوم سيغرب القمر بعد غروب الشمس في كافة الدول العربية والإسلامية وستكون رؤيته ممكنة بواسطة التلسكوبات من مناطق واسعة من العالم العربي والإسلامي، وبالعين المجردة في الأمريكيتين، ومن المتوقع أن تبدأ معظم الدول العربية والاسلامية الشهر الهجري الجديد في يوم واحد، وهو الاثنين 19 يونيو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بعد صورها مع زوجها باول.. قرار مفاجئ من ابنة عبلة كامل

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

قرار جديد يطبق خلال أيام بشأن المرتبات والدخول.. احسب قبضك بالجنيه

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

مدير تقنية الفيديو السابق يحسم الجدل بشأن هدف الشحات أمام سيراميكا كليوباترا

قرار عاجل من وزارة التعليم السعودية بسبب الحجاج

محمد فاروق: أزمة كبرى بين حسين الشحات والأهلي .. تفاصيل

ترشيحاتنا

فترة التخفي.. كيف قضى صدام أيامه الأخيرة بعد سقوط بغداد؟

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري .. والقناة الناقلة

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

رسوم وضريبة جديدة بالقانون.. موعد زيادة أسعار السلع والخدمات الترفيهية

مباحث القاهرة تكشف لغز عدد من جرائم السرقة وتضبط مرتكبيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عهد جديد.. كلمة وداع مؤثرة لريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية

في يومه العالمي.. ما الأعراض الأكثر شيوعًا للتصلب المتعدد

في تجربة غير مألوفة.. مطعم يقدم كائنا غريبا لزبائنه

فى اليوم العالمي لمرضي التصلب المتعدد.. ماذا تعرف عن هذا المرض

فيديو

هجوم شديد على سوزان نجم الدين بسبب فيديو مع أسامة الرومانى

هالاند الأبرز.. تعرف على أطول 5 لاعبين في الدوريات الأوروبية| فيديو جراف

تامر حسني يشعل إستاد عمان بمناسبة زفاف ولي عهد الأردن

هرفع قضية.. تفاصيل مثيرة حول خطوبة حورية فرغلى ونزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ