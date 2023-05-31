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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل حول قواعد تنسيق الجامعات 2023

تنسيق 2023
تنسيق 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023 ، موعد إنطلاق تنسيق الجامعات 2023 والذي ينطلق لطلاب الثانوية العامة في جميع الجامعات الحكومية بعد انتهاء الامتحانات وإعلان النتائج.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوقت مازال مبكرا على تنسيق الجامعات 2023، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وإعلان النتيجة مباشرة.

وأوضح المصدر لصدى البلد، أنه ضمن قواعد تنسيق الجامعات 2023 أن يكون توزيع الـ(1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2022 ( 500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى)  ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكترونى، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، وذلك بداية من اليوم.

 

بينما أكد رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ، أنه يحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، وذلك وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم، “إلكترونيًا”، من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.
 

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