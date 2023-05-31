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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات يوجه بسرعة إعلان نتائج امتحانات التيرم الثاني

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات


أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الدكتور أيمن عاشور قد أكد خلال اجتماعه الأخير بالمجلس، ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالجامعات، لضمان تحقيق الانضباط، ونجاح سير أعمال الامتحانات.

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وأشار إلى أنه قد وجه بسرعة انتهاء جميع الكليات من إعلان نتائج الامتحانات، عقب انتهاء الطلاب من أدائها، مشيرا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 تسير بشكل منتظم ، موضحا أن الامتحانات تتم في الكليات وفقاً للضوابط التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي  والبحث العلمي.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ صدى البلد أن الامتحانات انتظمت في الكليات التي انطلقت بها ولا توجد شكاوى حيث تسير وفق اللوائح و نظم عملها، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية في الجامعات لمتابعة الامتحانات لم ترصد أي مشكلات أو شكاوى.

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