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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

منح في الطب والصيدلة والهندسة.. تفاصيل الدراسة بباكستان

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أن سفارة جمهورية باكستان الإسلامية أفادت بوجود منح لدراسة عدد من التخصصات.

و المنح في بكالوريوس الطب والجراحة ( الطب) MBBS - بكالوريوس جراحة الأسنان ( طب الأسنان) BDS - دكتور الصيدلة - بكالوريوس العلوم فى الهندسة " .

 

وأشار إلى أنه يجب تقديم استمارات التقديم بالصيغة المحددة مباشرة إلى مسئول قسم برنامج المساعدة الفنية الباكستانى( PTAP) مكتب رقم 505 إدارة الشئون الإقتصادية ، بلوك C سكرتارسة باكستان ، اسلام أباد مع إشعار السفارة قبل 1 أغسطس 2023 لدكتور الصيدلة وبكالوريوس العلوم فى الهندسة ، و 2 أكتوبر2023 لبكالوريوس الطب والجراحة وبكالوريوس جراحة الأسنان.

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التعليم العالي: 250 منحة للطلاب المصريين للدراسة في روسيا العام المقبل

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منح من تايلاند للحصول على الماجستير والدكتوراه للعاملين بوزارة التعليم العالي |تفاصيل

ولمزيد من التفاصيل عن تلك المنح  وتحميل استمارة التقدم يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد 

 

علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أيه نفقات عن هذه المنح.

إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الادارة المركزية للبعثات

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