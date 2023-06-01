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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات: الكليات تستعد لاختبارات القدرات قبل تنسيق 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات، إن الاجتماع المقبل للمجلس الأعلى للجامعات، من المفترض أن يتناول عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي، والتي من أبرزها متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني والاستعداد لتنسيق الجامعات 2023 .

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وصرح المصدر لصدى البلد بأنه سيتم مناقشة استعدادات الكليات لاختبارات القدرات والتي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

 

كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها «أجنبية، عربية» والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات الإعلام والتمريض والمعهد الفنى للتمريض والمعاهد الفنية الصحية والجامعات التكنولوجية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

بينما أكد المجلس استمرار اختبارات القدرات لكليات «التربية الرياضية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية، والتربية النوعية (فنية - موسيقية - المسرح التربوى)، والفنون التطبيقية، والفنون الجميلة (فنون – عمارة)، والتربية (فنية – موسيقية)».

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أن صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي من بين قواعد تنسيق القبول في الجامعات، هو في إطار التزام المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق بأحكام القضاء الصادرة بهذا الشأن.
 

وأضاف عطا أن القرار الصادر سيحافظ على حقوق الطلاب، كما سيمنحهم الاحقية الكاملة فى الالتحاق بالكليات التي يريدونها، بدون قواعد التوزيع الجغرافى .

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