احصل على فرصة للدراسة خارج مصر .. تفاصيل

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت سفارة جمهورية مصـر العربية فى بوخارست بأن وزارة الابتكار والسياحة فى رومانيا تقوم بتقديم (40) منحة سنوية للطلاب من الدول خارج الإتحاد الأوروبى للعام 2023/2024.

واوضحت أن آخر موعد للتقدم :30 يونيو2023 للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:

https://embassies.gov.il/bucharest/Relations/Scholarships/Pages/Romanian-scholarships-for-foreign-citizens-for-2023-2024.aspx

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

جدير بالذكر أنه أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت سفارة المملكة العربية السعودية " الملحقية الثقافية بالقاهرة " ، برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية والمخصص منها لطلاب جمهورية مصـر العربية عدد 700 منحة فى الجامعات السعودية ، حيث أن المراحل الدراسية هي دبلوم اللغة العربية ـ بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه.

بينما شروط القبول:

- ألا يقل سن الطالب عن 17 سنة وأن لا يزيد عن 25 سنة لمرحلتى دبلوم اللغة العربية والبكالوريوس.

- لا يزيد عمر الطالب عن 30 سنة لمرحلة الماجستير.

- لا يزيد عمر الطالب عن 35 سنة لمرحلة الدكتوراه .

- موافقة حكومة بلد الطالب على دراسته بالمملكة العربية السعودية (خطاب من ادارة البعثات اذا لم يكن لة جهة عمل بمصـر ـ واذا كان له جهة عمل يتم تقديم خطاب من جهة العمل بالموافقة على الترشيح للبعثات لاصدار خطاب للسفارة السعودية بالقاهرة بالموافقة على الترشيح).

- أن لا يكون الطالب قد حصل على منحة اخرى بالمملكة العربية السعودية

- أن تصدق الشهادات والاوراق من الجهات المختصة.

- أن لا يكون مفصولاً من احدى المؤسسات التعليمية بالمملكة

- أن يجتاز الفحص الطبى الذى تقرره الأنظمة والتعليمات

