عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل نظام التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعات الخاصة

الجامعات الخاصة
الجامعات الخاصة

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023، موعد انطلاق تنسيق الجامعات 2023 والذي ينطلق لطلاب الثانوية العامة في جميع الجامعات الحكومية بعد انتهاء الامتحانات وإعلان النتائج.

 

بينما أكد رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه يحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، وذلك وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم، “إلكترونيًا”، من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.

 

وأضاف " الغر " أنه وافق على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

 

كما كان قد وافق المجلس الأعلى للجامعات على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها «أجنبية، عربية» والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات الإعلام والتمريض والمعهد الفنى للتمريض والمعاهد الفنية الصحية والجامعات التكنولوجية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

 

بينما أكد المجلس استمرار اختبارات القدرات لكليات «التربية الرياضية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية، والتربية النوعية (فنية - موسيقية - المسرح التربوى)، والفنون التطبيقية، والفنون الجميلة (فنون – عمارة)، والتربية (فنية – موسيقية)».
 

وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي من بين قواعد تنسيق القبول في الجامعات، هو في إطار حرص التزام المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق بأحكام القضاء الصادرة بهذا الشأن.
 

وأضاف عطا أن القرار الصادر سيحافظ على حقوق الطلاب، كما سيمنحهم الأحقية الكاملة فى الالتحاق بالكليات التي يريدونها، بدون قواعد التوزيع الجغرافى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضي

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

طرح أرز بسعر 12.60 جنيه للكيلو على بطاقات التموين

سقوط لوحات إعلانية ضخمة وشلّ حركة كوبري أكتوبر| فيديو لـ عاصفة تضرب القاهرة

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

موضوعات متعلقة

قبل انطلاق ماراثون الامتحانات| تفاصيل قبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية.. وموقف خريجي الثانوية العام الماضي من التقديم

التعليم العالي: القومي للبحوث يطلق قافلة طبية بيطرية مجانية بمحافظة الفيوم

تخريج الدفعة الأولى لدبلوم تطبيق تحليلات النظم من معهد التخطيط القومي

الأعلى للجامعات يوضح تفاصيل حول قواعد تنسيق الجامعات 2023

التعليم العالي توضح تفاصيل إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي لطلاب الثانوية العامة

تفاصيل مناقشة مشروعات التخرج لطلاب الدبلوم المهني للاستشعار من البُعد في دورتها الرابعة

قواعد قبول طلاب الدبلومات الفنية في تنسيق 2023.. التعليم العالي: لا تغيير حتى الآن.. والأعلى للجامعات يوضح موقف التوزيع الجغرافي

الأعلى للجامعات يوجه بسرعة إعلان نتائج امتحانات التيرم الثاني

ترشيحاتنا

حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين.. بث مباشر

كيفية الحماية من العواصف الترابية

سنرد بأقسى ما يمكن.. روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ أوكرانيا

لحظات عقد قران ولي العهد الأردني .. فيديو

الصين: 430 مليار دولار حجم التجارة بين بكين والدول العربية

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسة مكملة معانا.. ماذا يحدث للجسم عند التعرض لـ العاصفة الترابية

أغرب من الخيال| احتفال هيستيري لفريق اتحاد الشرطة رغم صعود منافسه.. ما السبب ؟

محتشمة وأنيقة.. شاهد إطلالة الأميرة رجوة في عقد القران

خطأ كارثي.. تناول هذا الطعام أثناء العواصف الترابية يصيبك بأخطر الأمراض|بلاش منه

فيديو

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ