تفاصيل نظام التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعات الخاصة

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023، موعد انطلاق تنسيق الجامعات 2023 والذي ينطلق لطلاب الثانوية العامة في جميع الجامعات الحكومية بعد انتهاء الامتحانات وإعلان النتائج.

بينما أكد رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه يحق التقدم للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة في العام الماضي، وذلك وفق الحدود الدنيا للتقدم لعام حصولهم على شهادة الثانوية العامة، على أن تقبل الجامعة أوراق الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للتقدم، “إلكترونيًا”، من خلال مواقع الجامعات على الانترنت.

وأضاف " الغر " أنه وافق على توحيد نظام القبول بكافة الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم المباشر للطالب إلكترونيًا للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، على أن يكون مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة (العربية-الأجنبية) هو معيار المُفاضلة بين الطلاب.

كما كان قد وافق المجلس الأعلى للجامعات على إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها «أجنبية، عربية» والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات الإعلام والتمريض والمعهد الفنى للتمريض والمعاهد الفنية الصحية والجامعات التكنولوجية وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

بينما أكد المجلس استمرار اختبارات القدرات لكليات «التربية الرياضية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية، والتربية النوعية (فنية - موسيقية - المسرح التربوى)، والفنون التطبيقية، والفنون الجميلة (فنون – عمارة)، والتربية (فنية – موسيقية)».



وأكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، إن صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي من بين قواعد تنسيق القبول في الجامعات، هو في إطار حرص التزام المجلس الأعلى للجامعات ومكتب التنسيق بأحكام القضاء الصادرة بهذا الشأن.



وأضاف عطا أن القرار الصادر سيحافظ على حقوق الطلاب، كما سيمنحهم الأحقية الكاملة فى الالتحاق بالكليات التي يريدونها، بدون قواعد التوزيع الجغرافى.