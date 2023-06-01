التعليم العالي تعلن تفاصيل برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة السعودية



أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت سفارة المملكة العربية السعودية " الملحقية الثقافية بالقاهرة " ، برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية والمخصص منها لطلاب جمهورية مصـر العربية عدد 700 منحة فى الجامعات السعودية ، حيث أن المراحل الدراسية هي دبلوم اللغة العربية ـ بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه.

بينما شروط القبول:

- أن لا يقل سن الطالب عن 17 سنة وأن لا يزيد عن 25 سنة لمرحلتى دبلوم اللغة العربية والبكالوريوس.

- لا يزيد عمر الطالب عن 30 سنة لمرحلة الماجستير.

- لا يزيد عمر الطالب عن 35 سنة لمرحلة الدكتوراه .

- موافقة حكومة بلد الطالب على دراسته بالمملكة العربية السعودية (خطاب من ادارة البعثات اذا لم يكن لة جهة عمل بمصـر ـ واذا كان له جهة عمل يتم تقديم خطاب من جهة العمل بالموافقة على الترشيح للبعثات لاصدار خطاب للسفارة السعودية بالقاهرة بالموافقة على الترشيح).

- أن لا يكون الطالب قد حصل على منحة اخرى بالمملكة العربية السعودية

- أن تصدق الشهادات والاوراق من الجهات المختصة.

- أن لا يكون مفصولاً من احدى المؤسسات التعليمية بالمملكة

- أن يجتاز الفحص الطبى الذى تقرره الأنظمة والتعليمات



وأوضح أن اّلية التقديم أن يتم التقديم من خلال الرابط الالكترونى: https://studyinsaudi.moe.gov.sa

بينما يتم القبول بعد اخذ موافقة الجهات ومنها وزارة الخارجية ،التخصصات : السياسة – القانون – التخصصات التربوية- ادارة الأعمال- الإقتصاد- الهندسة والعلوم الطبيعية- الحاسب الآلى- الزراعة- الشـريعة وتعليم اللغة – الإعلام، ما عدا التخصصات الصحية".

بينما يتم قبول الطلبة والطالبات فى جميع الجامعات السعودية بحسب التخصصات المتاحة والمعدلات النسبة المخصصة فى كل جامعة 5% ما عدا الجامعة الإسلامية تصل النسبة لطلاب المنح 85%. بينما لغة الدراسة :ـ

- التخصصات العلمية تدرس باللغة الانجليزية .

- التخصصات النظرية والإنسانية تدرس باللغة العربية .

- البعثات لا تتحمل أى نفقات عن هذه المنح.