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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن تفاصيل برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة السعودية

المنح والبعثات
المنح والبعثات

 


أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أفادت سفارة المملكة العربية السعودية " الملحقية الثقافية بالقاهرة " ، برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية والمخصص منها لطلاب جمهورية مصـر العربية عدد 700 منحة فى الجامعات السعودية ، حيث أن المراحل الدراسية هي دبلوم اللغة العربية ـ بكالوريوس ـ ماجستير ـ دكتوراه.

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بينما شروط القبول:

-  أن لا يقل سن الطالب عن 17 سنة وأن لا يزيد عن 25 سنة لمرحلتى دبلوم اللغة العربية والبكالوريوس.
- لا يزيد عمر الطالب عن 30 سنة لمرحلة الماجستير.
- لا يزيد عمر الطالب عن 35 سنة لمرحلة الدكتوراه .
- موافقة حكومة بلد الطالب على دراسته بالمملكة العربية السعودية (خطاب من ادارة البعثات اذا لم يكن لة جهة عمل بمصـر ـ واذا كان له جهة عمل يتم تقديم خطاب من جهة العمل بالموافقة على الترشيح للبعثات لاصدار خطاب للسفارة السعودية بالقاهرة بالموافقة على الترشيح).
- أن لا يكون الطالب قد حصل على منحة اخرى بالمملكة العربية السعودية
- أن تصدق الشهادات والاوراق من الجهات المختصة.
- أن لا يكون مفصولاً من احدى المؤسسات التعليمية بالمملكة
- أن يجتاز الفحص الطبى الذى تقرره الأنظمة والتعليمات

وأوضح أن اّلية التقديم أن يتم التقديم من خلال الرابط الالكترونى: https://studyinsaudi.moe.gov.sa

بينما يتم القبول بعد اخذ موافقة الجهات ومنها وزارة الخارجية ،التخصصات :  السياسة – القانون – التخصصات التربوية- ادارة الأعمال- الإقتصاد- الهندسة والعلوم الطبيعية- الحاسب الآلى- الزراعة- الشـريعة وتعليم اللغة – الإعلام، ما عدا التخصصات الصحية".

بينما يتم قبول الطلبة والطالبات فى جميع الجامعات السعودية بحسب التخصصات المتاحة والمعدلات النسبة المخصصة فى كل جامعة 5% ما عدا الجامعة الإسلامية تصل النسبة لطلاب المنح 85%. بينما لغة الدراسة :ـ

- التخصصات العلمية تدرس باللغة الانجليزية .
- التخصصات النظرية والإنسانية تدرس باللغة العربية .
- البعثات لا تتحمل أى نفقات عن هذه المنح.

التخصصات الصحية التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي

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