جامعة عين شمس في أسبوع| المؤتمر الدولى للمخ والأعصاب يوصى باستخدام الروبوت الجراحي.. وحقوق تشارك فى حلقة نقاشية عن المحاكمة الجنائية المنصفة

جامعة عين شمس في أسبوع :

المؤتمر الدولى للمخ والأعصاب بالطب يوصى باستخدام الروبوت الجراحي

حقوق تشارك فى الحلقة النقاشية "المحاكمة الجنائية المنصفة"

تهنئ المستشار عبدالمجيد محمود لحصوله على جائزة الدولة التقديرية



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها: حقوق عين شمس تشارك فى الحلقة النقاشية "المحاكمة الجنائية المنصفة"، جامعة عين شمس تهنئ المستشار عبدالمجيد محمود لحصوله على جائزة الدولة التقديرية .





أوصى المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لعام 2023، والذي نظمه قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، بمشاركة الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب ، خلال الفترة من 24 - 26 مايو ، بضرورة استمرار مواكبة الطفرة الكبيرة بالعالم في جراحات المخ والأعصاب الوظيفية، خاصة جراحات اضطراب الحركة والصرع، مع أهمية إختيار المريض المناسب لتلك الجراحات الدقيقة ، و تعزيز دور التكنولوجيا واستخدام الأجهزة الحديثة كالروبوت الجراحي وجهاز الملاح الجراحي في جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري.

كما أوصى المؤتمر بأهمية تسليط الضوء علي تطورات التدخل الجراحي المحدود في جراحات العمود الفقري، وتشجيع الأطباء الشباب من جراحين المخ والأعصاب علي الاهتمام بالبحث العلمي والنشر بالمجلات العلمية الدولية، واعتبار ذلك جزءاً رئيسيا من تدريبهم بجانب اكتساب المهارات الجراحية المختلفة والاهتمام بتوفير ورش العمل بصفة دورية بجميع التخصصات الدقيقة بجراحة المخ والأعصاب لدورها الهام في الارتقاء بمستوي الجراحين الشباب.

كما أكد المؤتمر على ضرورة إعطاء الفرصة كاملة للطبيبات الشابات من أجل الالتحاق بتخصص جراحة المخ والأعصاب وتوفير الدعم والتدريب الجيد لهن من أجل توسيع دائرة الممارسة في هذا التخصص بين الإناث، وذلك إستناداً علي تلك النماذج الناجحة والمشرفة الموجودة حالياً بالفعل داخل المجال.

و التأكيد علي الدور الهام لأعضاء هيئة التمريض في منظومة جراحات المخ والأعصاب، والعمل علي تزويدهم بالمعرفة والمهارات الأساسية وتوفير الدورات التدريبية وورش العمل لهم من أجل المزيد من التطور.



يذكر أن المؤتمر أقيم تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس، ا.د. على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، برئاسة ا.د اشرف الأبيض رئيس قسم جراحه المخ والأعصاب ورئيس المؤتمر ، و سكرتير عام المؤتمر ا.د وليد عبد الغنى استاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس

وقد شهد المؤتمر حضور أكبر تجمُّع دولي لجرّاحي المخ والأعصاب من مختلف أنحاء العالم، حيث ضم أكثر من ثلاثين محاضر أجنبي من أكبر الجامعات العالمية، هذا بجانب المشاركة الفعّالة من أساتذة جراحة المخ والأعصاب من الجامعات المصرية المختلفة، بالإضافة إلي جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس.

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان على مدار اليوم حلقة نقاش حول موضوع "المحاكمة الجنائية المنصفة " شارك فيها كل من الدكتور محمد صافى ، أستاذ القانون الدولى العام وعميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس ، والدكتور جميل عبد الباقى، أستاذ القانون الجنائى وعميد الكلية الأسبق، حيث تحدثا على التوالى حول موضوعى " الالتزام بمواءمة التشريعات الداخلية مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، و"ضمانات المتهم فى مرحلة المحاكمة".

افتتحت الحلقة النقاشية السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وحضرها السادة أعضاء المجلس، وعدد من الشخصيات العامة والحقوقية ، وخلصت إلى توصيات لضمان تحقيق المحاكمة العادلة والمنصفة.

هنأ الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، على فوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية للعام 2023 من المجلس الأعلى للثقافة، بعد ترشيحه لها من مجلس الجامعة.

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود حصل على درجة الماجستير في علوم البيئة من جامعة عين شمس عام 2008م، كما حصل على درجة الدكتوراه في مكافحة الفساد عام 2010م من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وتمت التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.

كما حصل على جائزة الدولة للتفوق من المجلس الأعلى للثقافة بجمهورية مصر العربية، للعام 2016م.كذلك تولى منصب النائب العام لجمهورية مصر العربية عام 2006، وشغل منصب سفير لمصر بدولة الفاتيكان عام 2012.

كما تولى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود العديد من العضويات منها عضوية المجلس الأعلى للقضاء ، عضوية مجلس إدارة المجلس القومي لمكافحة المخدرات والإدمان ، وعضوية مجلس إدارة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وعضوية العديد من الكليات والجامعات، ورئاسة اللجنة التنسيقية لمكافحة غسل الأموال بوحدة غسل الأموال بمصر، وكان عضوا بالوفد المشارك في المؤتمرات مفتوحة العضوية بالأمم المتحدة لمناقشة مشروع كل من اتفاقيتي: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها لسنة 2000م واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003م. كذلك عضو الوفد المصري لتمثيل البلاد في مؤتمرات الدول الأطراف في اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية مكافحة الفساد والتي عقدت في الأردن وإندونيسيا والدوحة.

أيضا كان للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود دور وطني بارز و نشاط علمي حيث قام بإصدار العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة في المجلات العلمية والأكاديمية المحكمة ، كما شارك في مناقشة العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير في العديد من كليات الحقوق والقانون في مصر والعالم العربي. كما أن لسيادته دور مجتمعي متميز ومشهود من خلال نشر الوعي بالثقافة القانونية، حيث قام بإلقاء العديد من المحاضرات والاشتراك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية والأكاديمية، والتي تلقي الضوء على القضايا المعاصرة.

وتتمنى إدارة الجامعة له مزيدا من التميز والتألق تقديرا لجهوده الوطنية والاجتماعية المشهودة، ومن الجدير بالذكر أن قيادة جامعة عين شمس اهتماما كبيرا بعلمائها وروادها في شتى المجالات تحقيقا لرسالتها الشاملة في تحقيق التميز والريادة وتحقيق مؤشرات الميزة التنافسية على كافة المستويات .