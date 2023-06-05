جمال رائف: العلاقات المصرية الأفريقية أصبحت في مرحلة غير مسبوقة من الدفء والتطور

أكد جمال رائف، الكاتب الصحفي، أن العلاقات المصرية الأفريقية أصبحت في مرحلة غير مسبوقة من الدفء والتطور.

وأضاف جمال رائف، الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى”،: “ثورة 30 يونيو أعادت مصر إلى حضنها الأفريقي بشكل فعال”، لافتا: “زيارة الرئيس الموريتاني إلى مصر زيارة في غاية الأهمية، وتأتي في توقيت مهم”.



وأشار: “علاقات مصر وموريتانيا، ممتدة منذ التاريخ، وهناك روابط عربية وإفريقية تجمع الدولتين"، مضيفاً أن علاقة مصر وموريتانيا مستقرة ومتناغمة طوال الوقت.

وأوضح أن العلاقات الثنائية بين مصر وموريتانيا شهدت انطلاقة جديدة بعد عام 2014، وذلك مع التواصل المصري الدائم، مع الدائرة العربية والإفريقية.