شعبة الاقتصاد الرقمي: نستهدف جعل مصر مركزا إقليميا للتصنيع التكنولوجي

قال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، إن الدولة تسعى إلى توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، متابعا: نستهدف جعل مصر مركز أقليمي للتصنيع التكنولوجي.

وأضاف "كريم غنيم"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن مصر لديه طاقة كبيرة، كما اننا نعد البوابة لأفريقيا، ومن خلال ذلك سننجح في غزو السوق الافريقي.

واسترسل: أنشاء شركات لتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، سيؤثر بشكل واضح على الاسعار، وتوافر المنتجات وفرص عمل جديدة، متابعا: السوق المصري سيكون منافسا للاسواق الصينية والهندية.

