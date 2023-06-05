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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات التونسية تكشف سبب تحول لون الشواطئ إلى الأخضر

تونس
تونس

كشف المدير في الوكالة التونسية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي، صلاح الشتيوي، عن سبب تغيير لون مياه شاطئ حمام الأنف وميله إلى اللون الأخضر.


وقال الشتيوي وفق ما نقله تلفزيون "نسمة" التونسي إن هذا الألوان لوحظ خلال اليومين الأخيرين وهو حالة طبيعية تعرف لدى المختصين بازدهار العوالق النباتية "الطحالب البحرية" وكثافتها بفعل عوامل مختلفة.


وأضاف الشتيوي أنه تزداد كثافة العوالق البحرية التي يفرزها البحر في فصل الشتاء بفعل العوامل الطبيعية المحفّزة لازدهارها كتغيّر في درجات حرارة المياه وحركة التيارات البحرية المحملة بالمغذّيات، وكذلك نشاط الرياح الموسمية.

يشار إلى أن شاطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، شهد خلال الفترة الأخيرة تغيرا في لون مياه الشاطئ وهو ما دفع العديد من مرتادي وسكان الضاحية الجنوبية للتساؤل عن أسباب هذه الظاهرة وربط العديد منهم ظهورها بحالة التلوث التي ميزت الواجهة البحرية للشريط الساحلي خلال السنوات الماضية بفعل عوامل السكب الصناعي والتلوث الناجم عن ربط مياه الصرف الصحي بالبحر.

 

السلطات التونسية الطحالب البحرية العوامل الطبيعية الرياح الموسمية

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