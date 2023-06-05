بأسعار زهيدة.. أرخص هاتفين من شاومي في السوق

يعد البحث عن هواتف رخيصة تناسب الشباب أو محدودي الدخل عملية صعبة نسبيا، نظرا لكثرة لشيوع الهواتف المتوسطة والرائدة في سوق الهواتف الذكية، وتقدم عدد كبير من الشركات هواتف مخصصة لذوي المرتبات المحدودة.

وبحسب موقع GizChina فإن هاتفي Poco M5 و Redmi 12C من أرخص هواتف شاومي التي يمكن شرائها بأسعار مناسبة للغاية مع مواصفات مميزة من شاشة وكاميرا وبطارية كبيرة وأداء جيد.

هاتف شاومي Poco M5

ويتوفر هاتف شاومي Poco M5 في السوق المصري بسعر يبدأ من 4 آلاف و 200 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف شاومي Poco M5 بشاشة من نوع LCD، قياس 6.58 بوصة ، وجودة + Full HD ، مع معدل 90 هرتز ، مع مستشعر للبصمة، وحماية Gorilla Glass، وألوان الأسود والأخضر والأصفر، و 3 كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، مع مستشعر للماكرو دقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة، ومستشعر للعمق دقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية دقة 5 ميجابيكسل.

ويعمل هاتف شاومي Poco M5 بمعالج من نوع Helio G99 من شركة TSMC، وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X سعة 4 جيجابايت و 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2 سعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة، مع بطارية 5000 مللي أمبير مع دعم شحن بقوة 18 وات.

هاتف شاومي Redmi 12C

ويتوفر هاتف شاومي Redmi 12C في السوق المصري بسعر يبدأ من 4 آلاف و 493 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف شاومي Redmi 12C بشاشة من نوع LCD قياس 6.71 بوصة، بجودة + HD ، ومستشعر للبصمة، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف شاومي Redmi 12C بمعالج من نوع Helio G85 SoC من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة ومنفذ من نوع microUSB ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليمتر.