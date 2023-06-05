إيلون ماسك : أكره فكرة طرد الموظفين وأتحسر على هذه الأشياء

كشف رجل الأعمال ومالك تويتر، إيلون ماسك عن كرهه الشديدة لفكرة تسريح الموظفين، كما عبر عن حسرته لبعض الفرص الضائعة في حياته مثل عدم مقابلته للمستثمر ورجل الأعمال، وارن بافيت، وعدم استثماره في واحدة من أهم الشركات.

وبحسب موقع Markets Insider فإن ماسك قال "أنا أكره فكرة طرد الأشخاص" في إشارة إلى تسريحه لأكثر من نصف موظفي تويتر، وهو أمر يراه البعض بأنه متناقضا بالنظر إلى أنه أكبر تغيير حدث في تويتر العام الماضي وأفقد آلاف الموظفين وظائفهم.

وأضاف ماسك إنه على الرغم من ذلك فإن أهم درس تعلمه هو أنه يجب عليه تسريح الأشخاص بشكل سريع ، الأمر الذي دفعه لإجراء مقابلات مع الجميع في شركة SpaceX للتأكد من أنه لا يريد طردهم لاحقًا.

ولا يزال يشارك ماسك بشكل كبير في قرارات شؤون الموظفين، حيث فقد أخبر موظفي تسلا مؤخرًا أنه يتعين عليه الموافقة شخصيًا على جميع التعيينات في تسلا.

وتحسر ماسك على أكبر فرصة ضائعة له منذ عدة سنوات تحديدا في العام 2008 ، حيث أعرب عن رغبته في مقابلة اثنين من المستثمرين الأسطوريين، هما : وارن بافيت وتشارلي مونجر.

وعبر ماسك عن فرصه الضائعة الأخرى مثل أنه كان بإمكانه الاستثمار في شركة SunPower التي تقدر حينها بـ 15 مليون دولار ، لكنه لم يفعل ذلك.

ومنذ ذلك الحين ، نما تقييم شركة SunPower المتخصصة في الطاقة الشمسية بأكثر من 120 ضعفًا إلى 1.9 مليار دولار من القيمة السوقية، ومع ذلك ، فقد ظل سعر سهمها ثابتًا بشكل أساسي على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.