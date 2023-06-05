بأكثر من 300 مسيرة.. روسيا تشن هجمات واسعة ضد أوكرانيا خلال شهر

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أن روسيا شنت هجمات بأكثر من 300 طائرة مسيرة من طراز “شاهد” الإيرانية ضد أوكرانيا في مايو الماضي، مشيرة إلى أن موسكو تهدف لاستنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية بتكثيف إطلاق المسيرات.

وحسب ما ذكرته الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، نجحت أوكرانيا في التصدي لـ90% من مسيرات روسيا بأجهزة تشويش ودفاعات رخيصة الثمن، مؤكدة أنه من المحتمل أن تطلق روسيا العديد من الطائرات بدون طيار OWA في محاولة لإجبار أوكرانيا على إطلاق مخزون من صواريخ الدفاع الجوي المتطورة والقيمة.

ولفتت إلى أنه من المحتمل أيضًا أن تحاول روسيا تحديد مواقع القوات الأوكرانية وضربها خلف خط المواجهة. ومع ذلك، لا تزال موسكو غير فعالة للغاية في ضرب مثل هذه الأهداف الديناميكية في النطاق بسبب عمليات الاستهداف الضعيفة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن إحباط هجوم كبير لأوكرانيا في منطقة دونيتسك بجنوب أوكرانيا.

وأضافت الوزارة في بيان أن أوكرانيا شنت هجومها ‬باستخدام ست كتائب‭ ‬ميكانيكية وكتيبتي دبابات، وفق ما نقلته وكالة تاس الروسية.

فيما لم يشر التحديث اليومي لهيئة الأركان العامة الأوكرانية إلى الهجوم الكبير في دونيتسك، لكنه قال إنه كان هناك 29 اشتباكًا قتاليًا في منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وأوضحت أنه تم شنت 15 غارة جوية على قوات روسية وتم اعتراض 6 طائرات مسيرة معادية مع الهجوم على عدة مواقع قيادة ومستودعات أسلحة وأنظمة مضادة للطائرات.