"ألعاب القوى": بسنت حميدة حطمت الرقم المصري في ملتقى هولندا

أشاد مجدي عبدالبديع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى بالمستوى المتميز الذي ظهرت به العداءة المصرية بسنت حميدة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى في ملتقى هولندا وحصولها على الميدالية الذهبية.

وقال مجدي عبدالبديع في تصريحات لبرنامج كاونتر أتاك مع خالد خيري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "بسنت حطمت الرقم القياسي المصري في سباق 200 متر عدو بملتقى هولندا لألعاب القوى، والميدالية الذهبية التي أحرزتها دليل على أنها تسير بخطوات ثابتة نحو الهدف الأهم في أولمبياد باريس".

وكشف عبدالبديع عن غياب بسنت عن المشاركة في دورة الألعاب العربية التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 5 إلى 15 يوليو المقبل، قائلا: "بسنت حميدة لن تشارك في دورة الألعاب العربية بالجزائر بسبب تزامن موعد الدورة العربية مع مشاركتها في منافسات عالمية".

وأضاف عبدالبديع: "لدينا 15 بطل مصري ضمن خطة الإعداد الأولمبي لألعاب القوى في المنافسات المختلفة، ولدينا العديد من الأبطال مثل إيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح ومصطفى عمرو في المطرقة وإسراء عويس في الوثب العالي وغيرهم من الأبطال المتميزين".

وأكد عبدالبديع أن الهدف الأساسي لاتحاد ألعاب القوى هو تحقيق ميدالية تاريخية في أولمبياد باريس 2024.