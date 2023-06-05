الرئيس الموريتاني: حل النزاعات العربية يعزز قدراتنا على الصمود أمام ما يجتاح العالم

قال الرئيس الموريتاني، إن في حل النزاعات العربية، تعزيزاً لقدراتنا العربية على الصمود، في وجه ما يجتاح العالم، من أزمات أمنية واقتصادية وبيئية، تؤثر إنعكاساتها السلبية بحدة على أنسجتنا الاقتصادية و الاجتماعية، وعلى مسارات تطور المستقبل.

الرئيس الموريتاني:تم بناء إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في الجمهورية الإسلامية الموريتانية



وأضاف الرئيس الموريتاني خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم بناء إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مضيفاً أنه يتم مكافحة العقبات الاقتصادية و الاجتماعية للتطرف.

ولفت الرئيس الموريتاني إلى أن مشاركة الشباب في الشأن العام يعطي ذلك استقرارا، وتنمية شاملة، ويقضي على التطرف و الإرهاب والمشكلات.